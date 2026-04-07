Régimen cubano teme que México prescinda de brigadas médicas por presión de EE. UU.

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La segunda jefa de misión de la embajada de Cuba en México, Johana Tablada de la Torre, admitió ayer que el régimen no descarta que Washington esté presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para que prescinda de los 3,140 médicos cubanos desplegados en el país, aunque consideró que esa presión "no es un problema hoy para México".

Tablada hizo las declaraciones en una entrevista con El Sol de México, en la que también abordó las amenazas militares del presidente Donald Trump contra Cuba, la paralización de los envíos de petróleo mexicano y el futuro de la relación bilateral.

La diplomática reconoció que países como Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana ya anunciaron el fin de sus contratos con misiones médicas cubanas tras la presión de Washington, pero confió en que México tomará un camino distinto.

"Hay presión, pero siento que eso no es un problema hoy para México. No dudo que haya habido presión de Estados Unidos porque de vez en cuando ha hecho una declaración, pero yo creo que como en muchos temas, México ha actuado con apego a su interés nacional, a su soberanía, a su autonomía y a la necesidad real que hay; no estarían aquí si no hicieran falta", afirmó Tablada.

La funcionaria del régimen reveló además que Washington ha amenazado con retirar visas a altos funcionarios de países que mantengan vínculos con las misiones médicas cubanas, una presión que, según ella, puede disuadir a más de uno en cualquier nación, pero no en México.

"Hay presión, hay amenaza porque Estados Unidos ha dicho claramente que los altos funcionarios de los países que estén vinculados con los médicos cubanos perderán su visa. Claro que eso provoca que a más de uno se le aflojen las piernas, pero creo que no tenemos esas circunstancias en México", señaló.

Tablada también acusó al Departamento de Estado de financiar anualmente licitaciones con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para documentar "presuntas violaciones" contra los médicos cubanos, calificando esos esfuerzos como una campaña para "establecer matrices de opinión alejadas de la verdad".

Lo que Tablada omitió es que organismos como Human Rights Watch, la ONU y el Parlamento Europeo han documentado que el régimen retiene entre el 70% y el 90% del salario pagado por los países receptores, dejando a los profesionales apenas unos 200 dólares mensuales de los aproximadamente 5,125 dólares que México abona por cada uno.

Entre 2022 y 2025, el gobierno mexicano transfirió más de 105 millones de dólares directamente al régimen cubano a través del IMSS-Bienestar.

El congresista Díaz-Balart acusó a Sheinbaum de ser cómplice de trata de personas por mantener el programa, mientras que la presidenta mexicana lo ha defendido como un acuerdo "beneficioso" y legítimo.

Sobre la paralización de los envíos de crudo mexicano a Cuba desde enero de 2026, Tablada aseguró que "los contratos no se cancelaron, solo se paralizaron" y expresó confianza en que Sheinbaum reanudará los suministros, aunque reconoció no tener detalles sobre cuándo podría ocurrir.

Cuba acumula una deuda de más de 1,500 millones de dólares con México por crudo y diésel, lo que añade tensión a una relación bilateral que el régimen de La Habana se esfuerza por mantener como uno de sus pocos apoyos regionales ante la presión máxima de la administración Trump.