Quién es "El Milo", el cerebro financiero de la red que explotaba migrantes cubanos

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La detención en Cancún del ciudadano cubano Remigio Valdez Lao, alias “El Milo”, abrió una nueva etapa en la investigación sobre la organización criminal transnacional conocida como la Mafia Cubano-Americana.

Más allá del operativo, el foco ahora está en quién es el hombre señalado por autoridades de México y Estados Unidos como el cerebro financiero y operativo de una red que convirtió la migración cubana en un negocio de secuestros, extorsión y violencia.

Valdez Lao no era un miembro menor. El Gabinete de Seguridad de México asegura que este hombre coordinaba la logística y el flujo de dinero de la Mafia Cubano-Americana, una red criminal que operaba en Cuba, México, España y el sur de Florida.

Su captura, ejecutada por fuerzas federales mexicanas en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en Benito Juárez, se produjo en respuesta a una orden de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida por tráfico de personas, de drogas y contrabando internacional.

El historial de “El Milo” muestra una trayectoria criminal de largo alcance

La red opera desde al menos 2009 y su base de operaciones estaba en Cancún, Isla Mujeres y Cozumel. Su negocio principal consistía en identificar a migrantes cubanos que llegaban irregularmente a las costas de Quintana Roo, secuestrarlos y exigir rescates de hasta 10,000 dólares por persona a sus familiares en Estados Unidos.

En 2015, El Milo fue detenido en Cancún por posesión de cocaína y marihuana, pero recuperó la libertad tras pagar fianza. Años antes, medios de Florida lo habían vinculado a robos en tiendas en Sarasota.

Pasó el tiempo y su nombre volvió a aparecer en reportes de inteligencia que describen la evolución de la red hacia alianzas con filiales del Cártel de Sinaloa para fortalecer rutas de tráfico humano.

Documentos judiciales en Estados Unidos describen un esquema brutal: migrantes cubanos retenidos, amenazados con tortura, hambre y muerte si sus familiares no pagaban rescates de hasta 10,000 dólares. Quienes no podían cubrir esas sumas eran golpeados y sometidos a descargas eléctricas.

Con su traslado a Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición, “El Milo” enfrenta ahora el escenario más complejo de su carrera criminal. Su caída no desmonta por completo la red, pero sí golpea su centro de mando financiero.

Junto a "El Milo" fue arrestada Joseline García Biscaino, presunta integrante del grupo criminal. Durante el operativo se aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que los integrantes de la red amenazaban con "torturar, matar de hambre y asesinar a las víctimas" si los familiares se negaban a pagar.

En octubre de 2023, un jurado en Miami declaró culpable a Javier Hernández, cubano de cincuenta años residente en Miami Beach, quien fue condenado a 95 meses de prisión federal por robo de embarcaciones y lavado de dinero. Otros seis ciudadanos cubanos residentes en México se declararon culpables de conspiración y contrabando de migrantes.

El Gabinete de Seguridad de México afirmó que la captura "representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional basados en el respeto a la soberanía".