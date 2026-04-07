Dirigente de la FMC: "Somos muchas mujeres en Revolución que resistimos con creatividad"

Yaniova Corrías Vega, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en La Habana, afirmó este lunes en el programa Revista Buenos Días del canal estatal Caribe TV que las cubanas son parte de "esa resistencia creativa del pueblo de Cuba", en una entrevista dedicada al 96 aniversario del natalicio de Vilma Espín y a la convocatoria "Todas contra el bloqueo".
La dirigente presentó a las mujeres cubanas como protagonistas de una resistencia que atribuye exclusivamente al embargo estadounidense, sin mencionar en ningún momento la responsabilidad del régimen en la crisis que atraviesa la isla.
"En el tiempo que nos ha tocado vivir, estar acompañada del pensamiento y de la obra de Vilma, es una enseñanza y a la misma vez se convierte en un reto para cualquier mujer que tiene la responsabilidad de conducir en determinado momento algún proceso por las propias tareas que nos da la revolución", declaró Corrías.
La secretaria de la FMC ensalzó el legado de Vilma Espín —fundadora de la organización, ingeniera química, guerrillera y esposa de Raúl Castro— como guía vigente para todas las cubanas: "Hoy cualquier cubana desde la que pilota un avión hasta la que labra la tierra, la que produce alimento, la que esté en un hospital, la trabajadora del hogar que está a cargo de la familia y de los hijos tiene, lleva en sí también el legado de Vilma".
Corrías convocó a las mujeres a concentrarse este martes en el parque Mariana Grajales de La Habana a partir de las 7:30 de la mañana, con inicio del acto central a las 9:30, en el marco de la campaña "Todas contra el bloqueo": "Estar en el parque Mariana Grajales, concentrándonos a partir de las 7 y 30 de la mañana para las 9 y media dar inicio a nuestro acto, donde estamos convocando a todas las mujeres que sienten en sí mismas ese impacto del bloqueo porque lo sufren en su familia, es la manera de hacer palpable, de hacer visible la obra de una mujer que siempre fue antiimperialista".
La dirigente también destacó que Cuba es "el segundo país del mundo con más mujeres en un parlamento", vinculando ese dato al legado de Espín y al "acompañamiento a la obra de Fidel" en el año de su centenario, y mencionó una "parada juvenil antiimperialista en el malecón habanero" celebrada la noche anterior como antesala de la movilización.
El discurso de Corrías Vega contrasta con la realidad documentada: Cuba perdió más de 1,4 millones de habitantes entre 2020 y 2024, y las mujeres representan el 56-57% de los emigrantes, con 133 mujeres por cada 100 hombres que abandonan la isla.
La única organización femenina autorizada en Cuba es calificada por investigadoras independientes como una correa de transmisión del régimen.
La investigadora Hilda Landrove afirma que la organización "fue creada por el Estado cubano y responde a sus intereses; no es organización de la sociedad civil, sino un mecanismo para incidir en grupos sociales e impedir acción efectiva independiente".
Mientras la dirigente celebra la "resistencia creativa", el Observatorio de Género Alas Tensas documentó 31 feminicidios confirmados en Cuba solo hasta septiembre de 2025, ante la inacción de la FMC y el Estado cubano.
Preguntas frecuentes sobre la resistencia de las mujeres cubanas y el contexto actual de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dice la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas sobre la resistencia en Cuba?
Yaniova Corrías Vega, secretaria de la FMC, afirma que las mujeres cubanas son parte de "esa resistencia creativa del pueblo de Cuba". Sin embargo, atribuye esta resistencia al embargo estadounidense sin mencionar la responsabilidad del régimen en la crisis de la isla. La dirigente destaca el legado de Vilma Espín como guía para las mujeres cubanas en diferentes roles y profesiones.
¿Cuál es la realidad de las mujeres cubanas frente a los apagones y la escasez?
Muchas mujeres cubanas deben reorganizar su vida cotidiana para adaptarse a los horarios impredecibles de electricidad, cocinando y realizando tareas domésticas durante la madrugada. Esta situación es consecuencia de los prolongados apagones, la escasez de gas y los altos precios del carbón, que fuerzan a las mujeres a sacrificar su descanso para garantizar lo básico en el hogar.
¿Cómo se ve la emigración femenina en Cuba en el contexto actual?
Las mujeres representan entre el 56-57% de los emigrantes cubanos, con 133 mujeres por cada 100 hombres que abandonan la isla. Esta tendencia refleja el impacto de la crisis económica y social en Cuba, donde muchas buscan mejores oportunidades fuera del país debido a las difíciles condiciones de vida.
¿Qué críticas se hacen a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)?
La FMC es criticada por ser una "correa de transmisión del régimen" en lugar de una organización verdaderamente independiente de la sociedad civil. Investigadoras independientes señalan que la FMC fue creada por el Estado cubano para incidir en grupos sociales y evitar acciones independientes efectivas. Además, se le critica por su inacción frente a problemas como los feminicidios en la isla.
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