Dirigente de la FMC: "Somos muchas mujeres en Revolución que resistimos con creatividad"

Yaniova Corrías Vega, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en La Habana, afirmó este lunes en el programa Revista Buenos Días del canal estatal Caribe TV que las cubanas son parte de "esa resistencia creativa del pueblo de Cuba", en una entrevista dedicada al 96 aniversario del natalicio de Vilma Espín y a la convocatoria "Todas contra el bloqueo".

La dirigente presentó a las mujeres cubanas como protagonistas de una resistencia que atribuye exclusivamente al embargo estadounidense, sin mencionar en ningún momento la responsabilidad del régimen en la crisis que atraviesa la isla.

"En el tiempo que nos ha tocado vivir, estar acompañada del pensamiento y de la obra de Vilma, es una enseñanza y a la misma vez se convierte en un reto para cualquier mujer que tiene la responsabilidad de conducir en determinado momento algún proceso por las propias tareas que nos da la revolución", declaró Corrías.

La secretaria de la FMC ensalzó el legado de Vilma Espín —fundadora de la organización, ingeniera química, guerrillera y esposa de Raúl Castro— como guía vigente para todas las cubanas: "Hoy cualquier cubana desde la que pilota un avión hasta la que labra la tierra, la que produce alimento, la que esté en un hospital, la trabajadora del hogar que está a cargo de la familia y de los hijos tiene, lleva en sí también el legado de Vilma".

Corrías convocó a las mujeres a concentrarse este martes en el parque Mariana Grajales de La Habana a partir de las 7:30 de la mañana, con inicio del acto central a las 9:30, en el marco de la campaña "Todas contra el bloqueo": "Estar en el parque Mariana Grajales, concentrándonos a partir de las 7 y 30 de la mañana para las 9 y media dar inicio a nuestro acto, donde estamos convocando a todas las mujeres que sienten en sí mismas ese impacto del bloqueo porque lo sufren en su familia, es la manera de hacer palpable, de hacer visible la obra de una mujer que siempre fue antiimperialista".

La dirigente también destacó que Cuba es "el segundo país del mundo con más mujeres en un parlamento", vinculando ese dato al legado de Espín y al "acompañamiento a la obra de Fidel" en el año de su centenario, y mencionó una "parada juvenil antiimperialista en el malecón habanero" celebrada la noche anterior como antesala de la movilización.

El discurso de Corrías Vega contrasta con la realidad documentada: Cuba perdió más de 1,4 millones de habitantes entre 2020 y 2024, y las mujeres representan el 56-57% de los emigrantes, con 133 mujeres por cada 100 hombres que abandonan la isla.

La única organización femenina autorizada en Cuba es calificada por investigadoras independientes como una correa de transmisión del régimen.

La investigadora Hilda Landrove afirma que la organización "fue creada por el Estado cubano y responde a sus intereses; no es organización de la sociedad civil, sino un mecanismo para incidir en grupos sociales e impedir acción efectiva independiente".

Mientras la dirigente celebra la "resistencia creativa", el Observatorio de Género Alas Tensas documentó 31 feminicidios confirmados en Cuba solo hasta septiembre de 2025, ante la inacción de la FMC y el Estado cubano.