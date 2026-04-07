Sandro Castro dice que está parada la importación de carros a Cuba y las redes estallan: "Que bloqueo más raro"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, confirmó en sus historias de Instagram que la importación de vehículos a Cuba está "totalmente parada", aunque aseguró que la situación es temporal y la atribuyó a "un tema de logística", desatando una ola de reacciones irónicas en redes sociales.

"Me estuvieron preguntando algunos seguidores si es verdad que está parada la importación de vehículos a Cuba. Está totalmente parada y no será para siempre. Es cuestión de un mes, dos meses, pero por un tema de logística. Y sí, no se puede traer vehículos por el momento", dijo Castro en el video.

La declaración encendió las redes de inmediato, con comentarios que apuntan directamente a la contradicción entre la narrativa oficial del régimen y la realidad de la isla.

Jose Luis MV dijo: "qué bloqueo más raro" como respuesta irónica: si la paralización se debe a problemas internos de gestión, no al embargo estadounidense, la excusa habitual del régimen queda en evidencia.

Ivette Rodriguez Leon subrayó: "A este lo están preparando para ponerlo en el supuesto gobierno creyendo que el pueblo lo apoya y así ellos seguir en el poder, abran los ojos".

"Ese tipo es un anormal que no se respeta a si mismo", enfatizó Alexis Ruiz.

Por su parte, Cesar A Milanes dijo: "Manipulador como su abuelo, egocéntrico".

La suspensión de importaciones de vehículos de combustión interna tiene respaldo oficial desde el 19 de febrero, cuando el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) emitió una orden firmada por el viceministro primero Carlos Luis Jorge Méndez.

La medida abarca nuevas contrataciones, embarques y contratos ya firmados pendientes de envío, incluyendo operaciones de consignación.

Las únicas excepciones son importaciones para personal cubano en misiones diplomáticas, cooperantes, profesionales contratados por entidades cubanas y tripulantes de buques y aeronaves.

La causa real de la suspensión no es logística, sino la crisis de combustible que azota a Cuba, con apagones de hasta 20 horas diarias en algunas provincias.

Que sea precisamente Sandro Castro quien anuncie esta restricción resulta especialmente llamativo para los cubanos, dado su conocido estilo de vida opulento.

El nieto de Fidel ha sido captado conduciendo vehículos de lujo en La Habana y en julio de 2025 quedó varado en la capital a bordo de un lujoso descapotable de dos plazas.

En marzo de 2021 tuvo que pedir disculpas públicas por un video en el que se jactaba de conducir un Mercedes-Benz en plena crisis económica y escasez de alimentos.

Un informe de la ONG Food Monitor Program, publicado el 25 de febrero, reveló que los negocios de Sandro Castro gozan de privilegios en importaciones y acceso a divisas dentro del sistema de favoritismo del régimen.

Esta realidad contrasta con la del ciudadano común, que no puede importar un vehículo mientras el nieto de la élite revolucionaria circula sin restricciones aparentes.

En su mismo video, Castro aprovechó para anunciar una entrevista próxima: "Estén muy atentos porque pronto voy a subir el enlace de una entrevista que tuve ahí en Muy Buena con el mejor podcast de Nueva York, como dice Bad Bunny".

Desde 2023, el gobierno cubano había permitido a personas naturales y pequeñas empresas importar vehículos, lo que generó un flujo significativo: empresarios cubanos importaron autos desde Estados Unidos por más de 20 millones de dólares en los 15 meses previos a mayo de 2024, según datos disponibles.