Movimiento MAGA insiste en deportar al menos un millón de migrantes al año

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Una coalición de más de 100 organizaciones afines al movimiento MAGA presentó el 30 de marzo un plan de 21 puntos que exige deportar al menos un millón de migrantes indocumentados al año, en respuesta a los resultados del primer año de la administración Trump, que quedaron por debajo de las metas prometidas, reportó Univisión.

El documento, denominado “Mass Deportation Coalition Playbook” (manual de la coalición para deportaciones masivas), e integrado por grupos como FAIR, Tea Party Patriots, Freedom Caucus y American Moment, plantea una estrategia de “tolerancia cero”.

Esta incluye redadas en fábricas y zonas agrícolas, restricciones bancarias a personas sin estatus migratorio, registro obligatorio de indocumentados, confiscación de bienes, sanciones a países que no acepten repatriaciones y una expansión significativa de la capacidad de detención del ICE.

Entre las medidas también se contemplan el endurecimiento de los criterios de asilo, la aceleración de expulsiones, el uso de bases de datos para rastrear indocumentados, multas elevadas, inspecciones laborales más estrictas y la creación de unidades federales para coordinar deportaciones masivas.

El balance del primer año de Trump en materia migratoria no satisface a la Casa Blanca ni al ala dura republicana.

Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron poco más de 600,000 deportados —incluyendo casos procesados al final del gobierno de Joe Biden— y unos 72,000 detenidos en centros del ICE, cifras lejos del objetivo de un millón de deportaciones y 100,000 camas diarias.

La estrategia se impulsa en un contexto de presión política y electoral, con la mira puesta en las elecciones legislativas de noviembre, mientras crece la preocupación en sectores republicanos por la pérdida de respaldo ciudadano en materia migratoria.

Una encuesta de Reuters/Ipsos citada por Univisión reflejó que solo el 38% de los estadounidenses aprueba la gestión migratoria de Trump, uno de los temas centrales de su gobierno.

Un reporte del diario The New York Times señaló que Stephen Miller, principal arquitecto de esta política, enfrenta cuestionamientos sobre hasta qué punto puede endurecer las deportaciones sin profundizar el rechazo público ni las divisiones políticas en el país.

El informe también advierte que las redadas y operativos han reactivado un debate nacional sobre el alcance de estas medidas y sus implicaciones, en un contexto donde expertos y exjueces de inmigración denuncian posibles violaciones al debido proceso.

Datos citados indican que alrededor del 73% de los detenidos en centros del ICE no tienen antecedentes criminales, lo que amplía el impacto de estas políticas sobre millones de indocumentados, muchos de ellos con años de residencia en Estados Unidos.

Además, el sistema migratorio enfrenta retrasos significativos, con más de 11.3 millones de trámites acumulados y unos 3.7 millones de casos pendientes en cortes de inmigración, lo que complica aún más la ejecución de una estrategia de deportaciones a gran escala.

Pese a estos obstáculos, la coalición y sectores duros del Partido Republicano insisten en avanzar con una política más agresiva, con el objetivo de acelerar deportaciones y ampliar el control migratorio en todo el país.