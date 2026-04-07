Movimiento MAGA insiste en deportar al menos un millón de migrantes al año

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Una coalición de más de 100 organizaciones afines al movimiento MAGA presentó el 30 de marzo un plan de 21 puntos que exige deportar al menos un millón de migrantes indocumentados al año, en respuesta a los resultados del primer año de la administración Trump, que quedaron por debajo de las metas prometidas, reportó Univisión.
El documento, denominado “Mass Deportation Coalition Playbook” (manual de la coalición para deportaciones masivas), e integrado por grupos como FAIR, Tea Party Patriots, Freedom Caucus y American Moment, plantea una estrategia de “tolerancia cero”.
Esta incluye redadas en fábricas y zonas agrícolas, restricciones bancarias a personas sin estatus migratorio, registro obligatorio de indocumentados, confiscación de bienes, sanciones a países que no acepten repatriaciones y una expansión significativa de la capacidad de detención del ICE.
Entre las medidas también se contemplan el endurecimiento de los criterios de asilo, la aceleración de expulsiones, el uso de bases de datos para rastrear indocumentados, multas elevadas, inspecciones laborales más estrictas y la creación de unidades federales para coordinar deportaciones masivas.
El balance del primer año de Trump en materia migratoria no satisface a la Casa Blanca ni al ala dura republicana.
Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron poco más de 600,000 deportados —incluyendo casos procesados al final del gobierno de Joe Biden— y unos 72,000 detenidos en centros del ICE, cifras lejos del objetivo de un millón de deportaciones y 100,000 camas diarias.
La estrategia se impulsa en un contexto de presión política y electoral, con la mira puesta en las elecciones legislativas de noviembre, mientras crece la preocupación en sectores republicanos por la pérdida de respaldo ciudadano en materia migratoria.
Una encuesta de Reuters/Ipsos citada por Univisión reflejó que solo el 38% de los estadounidenses aprueba la gestión migratoria de Trump, uno de los temas centrales de su gobierno.
Un reporte del diario The New York Times señaló que Stephen Miller, principal arquitecto de esta política, enfrenta cuestionamientos sobre hasta qué punto puede endurecer las deportaciones sin profundizar el rechazo público ni las divisiones políticas en el país.
El informe también advierte que las redadas y operativos han reactivado un debate nacional sobre el alcance de estas medidas y sus implicaciones, en un contexto donde expertos y exjueces de inmigración denuncian posibles violaciones al debido proceso.
Datos citados indican que alrededor del 73% de los detenidos en centros del ICE no tienen antecedentes criminales, lo que amplía el impacto de estas políticas sobre millones de indocumentados, muchos de ellos con años de residencia en Estados Unidos.
Además, el sistema migratorio enfrenta retrasos significativos, con más de 11.3 millones de trámites acumulados y unos 3.7 millones de casos pendientes en cortes de inmigración, lo que complica aún más la ejecución de una estrategia de deportaciones a gran escala.
Pese a estos obstáculos, la coalición y sectores duros del Partido Republicano insisten en avanzar con una política más agresiva, con el objetivo de acelerar deportaciones y ampliar el control migratorio en todo el país.
Preguntas frecuentes sobre las políticas migratorias del movimiento MAGA y la administración Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué propone el plan del movimiento MAGA para el control migratorio en Estados Unidos?
El plan del movimiento MAGA propone deportar al menos un millón de migrantes indocumentados al año. Además, incluye medidas como redadas en fábricas y zonas agrícolas, restricciones bancarias para personas sin estatus migratorio y registro obligatorio de indocumentados. También se contempla la confiscación de bienes de deportables, sanciones a países que no acepten repatriaciones y una ampliación masiva de la capacidad de detención del ICE.
¿Cómo ha sido el desempeño de la administración Trump en materia de deportaciones durante su primer año?
Durante el primer año de la administración Trump, se registraron poco más de 600,000 deportaciones, una cifra que quedó por debajo de la meta de un millón de deportados que los republicanos habían fijado. A pesar de un aumento significativo en las deportaciones y autodeportaciones, las cifras no lograron satisfacer las expectativas del movimiento MAGA y la Casa Blanca.
¿Qué impacto han tenido las políticas migratorias de Trump en la población migrante en EE. UU.?
Las políticas migratorias de Trump han generado un aumento en las autodeportaciones y un clima de miedo entre las comunidades migrantes. En 2025, cerca del 28% de los migrantes detenidos optaron por la salida voluntaria debido a las escasas probabilidades de éxito en sus casos y a las condiciones en los centros de detención del ICE. Las políticas han provocado divisiones familiares y una sensación de inseguridad entre los migrantes.
¿Cuáles son las críticas principales hacia las políticas migratorias de la administración Trump?
Las políticas migratorias de Trump han sido fuertemente criticadas por promover un discurso de miedo y polarización. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado prácticas de detención arbitraria, violaciones de derechos humanos en los centros de detención y un enfoque que estigmatiza a los migrantes como criminales. Además, se ha cuestionado la falta de transparencia en la publicación de datos migratorios oficiales, lo que dificulta evaluar el impacto real de estas políticas.
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