El influencer cubano Fiu Fiu, cuyo nombre real es Rayner, firmó los documentos de su primera casa en Miami, un hito personal que se produjo mientras sigue participando en el reality El Desorden de Marko, donde lleva varias semanas conviviendo con otros creadores de contenido.

Lo más sorprendente de la historia no es solo la firma, sino la velocidad con que ocurrió todo: en tan solo un mes, sus realtors hicieron posible la transacción.

Además, el dúo de agentes inmobiliarios cubrió todos los gastos del pago inicial, acompañando a Fiu Fiu desde cero en el proceso. El contacto entre el influencer y los realtors surgió de forma inesperada a través del programa.

Fiu Fiu relató que todo comenzó durante una entrevista con su amiga Kuki Quintana: "Ellos me contactaron en una entrevista que tuve a una amiga, Kuki Quintana, y allí ellos me estaban esperando. Ese día me dieron la sorpresa de que ellos me querían regalar una casa".

El momento de la firma estuvo cargado de emoción y de historia personal. Fiu Fiu, que vivió en situación de calle tras su llegada a Estados Unidos después de una larga travesía por América Latina que incluyó Brasil, describió el acto de firmar como algo mucho más profundo que una transacción inmobiliaria: "Para mí, firmar este documento es como firmar un compromiso conmigo nuevamente, con mi madre, con las oportunidades que la vida me está regalando". Así lo expresó también en sus redes al anunciar que mamá, ya tenemos casa.

Vale recordar que Fiu Fiu ingresó al reality El Desorden de Marko el 16 de marzo, donde su paso no ha estado exento de polémicas: protagonizó una bofetada a un invitado el 24 de marzo, que le costó 2,000 puntos, y posteriormente pidió disculpas públicas al reguetonero Jacob Forever.

El influencer también reconoció abiertamente su pasado y lo reencuadró como parte de su historia de superación: "Hoy vivo orgulloso de haber vivido en la calle si no hubiese conocido dos personas como ustedes que me hubiesen querido ayudar a encontrar un nuevo hogar". Y cerró con un mensaje que lo dice todo: "Quiero crecer, quiero brillar, quiero ser por mi mamá, por mis hermanitos. Quiero ser yo. Y quiero decirle al mundo que no importa de dónde venga, sino hacia dónde vas".

La casa, según dejó claro desde el primer momento, no es solo suya: "Esta es mi casa y es la casa de todos mis amigos".