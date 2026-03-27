"Está estresada": Serpiente le saca un buen susto a cubano en Houston

Un cubano residente en Houston, Texas, identificado como Evian García Morales, se llevó un tremendo susto esta semana al confundir una serpiente con una manguera mientras realizaba una tarea cotidiana en su hogar.

El momento quedó grabado en un video donde Garcia Morales relata con su inconfundible acento cubano el instante del descubrimiento: "miren esto ahora mismo estaba aquí tratando de encender eso, yo no me había dado cuenta de eso, parecía la manguera y miren lo que es esto".

En el video se aprecia la serpiente al lado de una tubería de agua, lo que explica la confusión inicial.

Lejos de perder el humor, el protagonista se dirige directamente al reptil, y afirma que estaba "estresada".

Lo que para muchos residentes de Houston puede ser una situación relativamente habitual, para los cubanos encontrar una serpiente suele ser toda una novedad.

En Cuba no hay serpientes y, en consecuencia, no existe una cultura de convivencia con estos reptiles en entornos domésticos, por lo que el encuentro uno de ellos en patios y jardines siempre genera sorpresa, cuando no un susto mayúsculo.

Houston vive precisamente ahora su temporada más activa de serpientes, que se extiende desde finales de febrero hasta junio, con un pico de actividad en marzo y abril.

Durante estos meses, los reptiles salen a buscar alimento, pareja y zonas de anidación, y no es raro que aparezcan en patios, garajes y jardines residenciales.

Entre las especies más peligrosas del área figuran la serpiente de coral y la cascabel conocida como western diamondback rattlesnake.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas recomienda a los residentes eliminar posibles refugios en sus patios, como piedras, ramas acumuladas o hierba alta, controlar la presencia de roedores y sellar accesos para reducir el riesgo de estos encuentros.

Houston alberga una comunidad cubana estimada en unos 100,000 residentes, concentrada principalmente en los barrios de Gulfton y Spring Branch.

Los videos de cubanos en el exilio reaccionando con humor ante situaciones inesperadas con animales se han convertido en un género recurrente y popular en redes sociales, como cuando una cacatúa atacó al influencer cubano Preña Palma, y el de Garcia Morales ya tiene todos los ingredientes para sumarse a esa lista.