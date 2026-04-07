Detienen a cerebro financiero de la mafia cubano-americana

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Fuerzas federales mexicanas capturaron en Cancún a Remigio Valdez Lao, alias "El Milo", identificado como el coordinador operativo y financiero de la organización criminal transnacional conocida como la Mafia Cubano-Americana, quien cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas, tráfico de drogas y contrabando internacional.

El operativo se realizó en el fraccionamiento Residencial Arbolada, municipio de Benito Juárez, y fue ejecutado de forma coordinada por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Junto a "El Milo" fue arrestada Joseline García Biscaino, presunta integrante del grupo criminal. Durante el operativo se aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Tras confirmar su identidad, Valdez Lao fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición, emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida.

El Gabinete de Seguridad de México describió a "El Milo" como "objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización" y señaló que "esta detención representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional basados en el respeto a la soberanía".

La Mafia Cubano-Americana opera desde al menos 2009 en Cuba, México, España y el sur de Florida, con base de operaciones en zonas turísticas de la península de Yucatán: Cancún, Isla Mujeres y Cozumel. Su actividad principal ha sido el tráfico y extorsión de migrantes cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos, cobrando rescates de hasta 10,000 dólares por persona.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los integrantes de la red amenazaban con torturar, matar de hambre y asesinar a las víctimas si los familiares se negaban a pagar. Las víctimas que no podían cubrir el rescate eran golpeadas, amenazadas con armas de fuego y sometidas a descargas eléctricas con armas paralizantes.

Además del tráfico de personas, la red se dedicó al robo de embarcaciones en la costa oeste de Florida, tráfico de armas, sobornos a funcionarios y tráfico de peloteros cubanos hacia ligas estadounidenses.

Valdez Lao acumula antecedentes desde hace años: en 2015 fue detenido en Cancún por posesión de cocaína y marihuana, pero fue liberado tras pagar fianza, y en 2010 medios de Florida lo vincularon a robos en tiendas en Sarasota. Reportes de inteligencia señalan que la organización ha evolucionado hacia alianzas estratégicas con filiales del Cártel de Sinaloa para fortalecer sus rutas de tráfico humano.

La persecución judicial de esta red ha producido condenas previas en Estados Unidos: en octubre de 2023, un jurado en Miami declaró culpable a Javier Hernández, cubano de cincuenta años residente en Miami Beach, quien fue condenado a 95 meses de prisión federal por robo de embarcaciones y lavado de dinero; otros seis ciudadanos cubanos residentes en México se declararon culpables de conspiración y contrabando de migrantes.

La detención de "El Milo" es la acción más significativa contra esta organización en años recientes, al eliminar a su principal cerebro financiero y operativo de una red que durante más de una década convirtió la migración cubana en un negocio criminal.