Desmantelan en Texas operación de tráfico de migrantes, incluidos cubanos

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y de la Oficina del Sheriff del condado de Hidalgo desarticularon en Mission, estado de Texas, una operación de tráfico de inmigrantes, entre los cuales había cubanos.

El pasado 19 de diciembre, las autoridades descubrieron una casa donde se escondían 24 inmigrantes indocumentados que esperaban a ser transportados, informó en la red social X el jefe de la USBP, Michael W. Banks.

El oficial indicó que los migrantes proceden de ocho países: Cuba, China, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, pero no precisó las cifras por cada nación.

“Estas personas provenían de varios países, lo que demuestra una vez más que los cárteles son organizaciones criminales transnacionales”, advirtió Banks.

Indicó que el contrabandista arrestado se enfrenta a un proceso judicial por tráfico de personas, y los inmigrantes serán procesados para su deportación.

Operativos como este se enmarcan en la ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de las agencias federales que la integran -como ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza)-, para localizar, capturar y expulsar del país a inmigrantes con estatus irregular y que han cometido delitos.

Recientemente, la dirección del DHS reafirmó que las agencias continúan “intensificando los esfuerzos de cumplimiento de la ley”, luego de que trascendieran reportes que apuntaban a un presunto giro en la política migratoria, con el fin de las redadas masivas y un enfoque más selectivo.

Una abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y han cometido delitos, según reveló la más reciente encuesta Harvard CAPS-Harris Poll.

El 80 % de los encuestados manifestaron su apoyo a la deportación de inmigrantes indocumentados que han infringido la ley, mientras que sólo el 20 % se opuso. El respaldo fue mayoritario entre los votantes republicanos (91 %), pero también contó con una amplia aprobación entre los independientes (79 %) y los demócratas (69 %), lo que demuestra que el tema migratorio genera consenso transversal.

El estudio también reflejó que el 70 % de los participantes considera que se debe reforzar la seguridad fronteriza y aplicar políticas que disuadan los cruces ilegales, mientras que el 56 % está a favor de usar al ejército estadounidense para prevenir la inmigración ilegal.