Medios mexicanos alertan sobre avión ligado a la cúpula del poder en Cuba que lleva varios días en México

La presencia prolongada de un jet ejecutivo vinculado a la cúpula del poder en Cuba ha encendido alertas en la prensa mexicana y ha reavivado viejas preguntas sobre los privilegios, la opacidad y los movimientos internacionales de la élite gobernante de la Isla.

El primer aviso lo dio Latinus, que reveló que un avión Dassault Falcon 900EX, con matrícula T7-77PR, permanecía desde hacía varios días estacionado en el Aeropuerto del Norte, en Apodaca, Nuevo León.

Ese medio aportó los datos más detallados sobre la aeronave, significando rutas, fechas, matrícula y antecedentes de uso, basados en registros de monitoreo aéreo y reportes de organizaciones de transparencia.

De acuerdo con Latinus, el jet realizó en un solo día, el 9 de diciembre, una secuencia de vuelos poco común que incluyó Islas Caimán, Panamá, Colombia, Cuba y México, antes de quedarse en territorio mexicano.

Medios y organizaciones han señalado que en esa aeronave han viajado figuras clave del poder cubano, entre ellas Miguel Díaz-Canel y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”.

La alerta fue retomada por el diario El Norte, que habló de una “polémica” entre usuarios del Aeropuerto del Norte debido a las rutas atípicas, no turísticas, del avión y a los personajes que presuntamente lo han utilizado, incluidos mandatarios de Cuba y Venezuela. El medio subrayó el carácter inusual de estos movimientos en una terminal aérea que no suele recibir este tipo de operaciones.

A su vez, El Buen Tono, medio independiente ubicado en Veracruz, confirmó que la aeronave llevaba al menos cinco días estacionada en Apodaca y recordó que el Falcon 900EX está registrado en San Marino, una práctica habitual en aviones utilizados por el eje Cuba-Venezuela para facilitar su mantenimiento y dificultar el seguimiento internacional.

El medio también destacó que el aeropuerto donde permanece el jet está bajo administración de Grupo Mundo Maya, controlado por militares mexicanos.

El caso no surge en el vacío. Desde hace años, investigaciones periodísticas han documentado cómo la dirigencia cubana utiliza jets privados de lujo, muchos de ellos heredados de la estrecha relación con el chavismo, para desplazamientos regionales e internacionales.

Estos vuelos contrastan de forma cada vez más cruda con la realidad de la Isla, marcada por apagones, escasez, colapso del transporte y una migración masiva sin precedentes.

México aparece de nuevo como un punto clave en ese entramado de viajes discretos y privilegios blindados. Mientras millones de cubanos luchan por salir del país o sobreviven en condiciones extremas, un avión ligado a la élite gobernante permanece varios días en suelo mexicano, rodeado de silencio oficial y preguntas sin respuesta.

La denuncia, ahora extendida en varios medios del país azteca, vuelve a poner el foco en una constante del poder en Cuba: movilidad sin límites para unos pocos, opacidad absoluta y un abismo cada vez mayor entre quienes gobiernan y quienes padecen la crisis.