Medios mexicanos alertan sobre avión ligado a la cúpula del poder en Cuba que lleva varios días en México

Vídeos relacionados:
La presencia prolongada de un jet ejecutivo vinculado a la cúpula del poder en Cuba ha encendido alertas en la prensa mexicana y ha reavivado viejas preguntas sobre los privilegios, la opacidad y los movimientos internacionales de la élite gobernante de la Isla.
El primer aviso lo dio Latinus, que reveló que un avión Dassault Falcon 900EX, con matrícula T7-77PR, permanecía desde hacía varios días estacionado en el Aeropuerto del Norte, en Apodaca, Nuevo León.
Ese medio aportó los datos más detallados sobre la aeronave, significando rutas, fechas, matrícula y antecedentes de uso, basados en registros de monitoreo aéreo y reportes de organizaciones de transparencia.
De acuerdo con Latinus, el jet realizó en un solo día, el 9 de diciembre, una secuencia de vuelos poco común que incluyó Islas Caimán, Panamá, Colombia, Cuba y México, antes de quedarse en territorio mexicano.
Medios y organizaciones han señalado que en esa aeronave han viajado figuras clave del poder cubano, entre ellas Miguel Díaz-Canel y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”.
La alerta fue retomada por el diario El Norte, que habló de una “polémica” entre usuarios del Aeropuerto del Norte debido a las rutas atípicas, no turísticas, del avión y a los personajes que presuntamente lo han utilizado, incluidos mandatarios de Cuba y Venezuela. El medio subrayó el carácter inusual de estos movimientos en una terminal aérea que no suele recibir este tipo de operaciones.
Lo más leído hoy:
A su vez, El Buen Tono, medio independiente ubicado en Veracruz, confirmó que la aeronave llevaba al menos cinco días estacionada en Apodaca y recordó que el Falcon 900EX está registrado en San Marino, una práctica habitual en aviones utilizados por el eje Cuba-Venezuela para facilitar su mantenimiento y dificultar el seguimiento internacional.
El medio también destacó que el aeropuerto donde permanece el jet está bajo administración de Grupo Mundo Maya, controlado por militares mexicanos.
El caso no surge en el vacío. Desde hace años, investigaciones periodísticas han documentado cómo la dirigencia cubana utiliza jets privados de lujo, muchos de ellos heredados de la estrecha relación con el chavismo, para desplazamientos regionales e internacionales.
Estos vuelos contrastan de forma cada vez más cruda con la realidad de la Isla, marcada por apagones, escasez, colapso del transporte y una migración masiva sin precedentes.
México aparece de nuevo como un punto clave en ese entramado de viajes discretos y privilegios blindados. Mientras millones de cubanos luchan por salir del país o sobreviven en condiciones extremas, un avión ligado a la élite gobernante permanece varios días en suelo mexicano, rodeado de silencio oficial y preguntas sin respuesta.
La denuncia, ahora extendida en varios medios del país azteca, vuelve a poner el foco en una constante del poder en Cuba: movilidad sin límites para unos pocos, opacidad absoluta y un abismo cada vez mayor entre quienes gobiernan y quienes padecen la crisis.
Preguntas frecuentes sobre el avión vinculado al poder en Cuba estacionado en México
¿Por qué ha generado polémica el avión vinculado a la élite cubana en México?
El avión, un Dassault Falcon 900EX con matrícula T7-77PR, ha generado polémica porque permaneció varios días en el Aeropuerto del Norte en México, despertando sospechas sobre los movimientos y privilegios de la élite gobernante cubana. Este tipo de aeronaves es utilizado por figuras del poder cubano para desplazamientos internacionales, en contraste con la grave crisis socioeconómica que enfrenta la población de la isla.
¿Quién es "El Cangrejo" y qué relación tiene con estos vuelos?
"El Cangrejo" es el apodo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien ha sido identificado como uno de los pasajeros frecuentes en vuelos de jets privados vinculados a la élite cubana. Se le atribuye un rol de alto poder dentro del círculo íntimo de Raúl Castro y ha realizado numerosos viajes internacionales, aprovechando pasaportes diplomáticos que le otorgan inmunidad y facilidades en sus desplazamientos.
¿Cuál es el impacto de estos vuelos en la percepción del gobierno cubano?
Estos vuelos, que contrastan con la difícil situación que vive la mayoría de los cubanos, refuerzan la percepción de privilegios y desconexión de la élite gobernante con la realidad del pueblo. La opacidad y el secretismo alrededor de estos desplazamientos internacionales elevan las críticas hacia el régimen, que es visto cada vez más como un ente alejado de las necesidades y sufrimientos de su población.
¿Cómo se relacionan estos vuelos con el contexto político y económico de Cuba?
Estos vuelos reflejan una realidad paralela en la que la élite cubana mantiene una movilidad sin restricciones, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta una crisis económica grave, caracterizada por apagones, escasez de alimentos y colapso del transporte. La disparidad entre los privilegios de unos pocos y las carencias de la mayoría alimenta el descontento social y las críticas hacia el régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.