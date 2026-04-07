Un nuevo video de reencuentro familiar en Cuba ha conmovido a miles de personas en redes sociales, donde las imágenes de un abrazo tras años de separación han desatado una ola de emociones, lágrimas y mensajes de identificación.

El momento, compartido en TikTok, muestra el instante en que una joven regresa a la isla y se reencuentra con su madre después de tres años sin verse. La escena, cargada de emoción, refleja una realidad que viven miles de cubanos separados de sus familias.

Pero más allá del video, fue el mensaje de la propia protagonista lo que terminó de tocar a muchos. “No estamos preparados nunca para ir… no esperen a tener dinero o a llevarles algo”, escribió, en referencia a la importancia de no posponer esos encuentros.

En sus palabras, también dejó claro el impacto emocional que viven quienes permanecen en la isla: “No se imaginan lo que sufren nuestros padres hasta que no vamos a abrazarlos”. Y resumió la experiencia con una frase que se repite entre muchos emigrantes: “Es volver a nacer”.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Rezo por ese encuentro cada segundo de mi vida”, comentó una usuaria, mientras otra confesó: “No puedo ver un video de estos sin llorar”. También hubo quienes expresaron esperanza: “Mi momento será este año”.

El video vuelve a poner en primer plano una realidad marcada por la distancia, los sacrificios y el valor de los reencuentros. Para muchos, ese abrazo no es solo un momento feliz, sino una necesidad emocional profunda: una pausa, una fuerza… y, como dijo la protagonista, una forma de volver a nacer.