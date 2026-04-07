Artistas cubanos dan el último adiós a Jorge Losada y esparcen sus cenizas en el mar

Un grupo de artistas cubanos se reunió este martes para despedir al actor Jorge Losada Moreno en una ceremonia íntima en la que esparcieron sus cenizas en el mar.

En las imágenes compartidas por la actriz Eileen Acosta León se ve a varios artistas con flores en sus manos reunidos a la orilla del mar para despedir a uno de los grande la actuación en Cuba.

"Despedimos a Losada con el corazón lleno de recuerdos, de risas compartidas, de escenas que se quedaron para siempre. Hoy sus cenizas se funden con el mar, pero su esencia queda viva en cada uno de nosotros, en cada historia que contó y en cada persona que tuvo la suerte de conocerlo", escribió Eileen en la descripción al post.

La directora de casting del ICAIC, Libia Batista le dedicó unas palabras visiblemente emocionada y recordó a Losada como un ser maravilloso con el que tuvo la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, un hombre muy inteligente y culto.

Losada falleció el pasado domingo 5 de abril en La Habana, a los 92 años. Considerado una figura imprescindible de la escena cubana, Losada dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión de la isla a lo largo de décadas de carrera. Su filmografía supera los 20 títulos, entre los que se encuentran producciones emblemáticas como Soy Cuba y Guantanamera.

En sus últimos años, el actor enfrentó serias dificultades y problemas de salud que evidenciaron el abandono que sufren muchos artistas cubanos en su vejez.