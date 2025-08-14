Odisea médica del actor Jorge Losada tras un traslado de urgencia en La Habana

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Jorge Losada, de 91 años, vivió este martes una verdadera odisea médica tras sufrir una descompensación de salud que obligó a su traslado de urgencia al hospital Calixto García, en La Habana.

El testimonio fue compartido en Facebook por el director de arte Luis Lacosta, quien relató con detalles los momentos de angustia vividos por familiares y amigos del artista mientras intentaban conseguir una ambulancia.

Lacosta informó que después de tres horas de gestiones infructuosas, una funcionaria del servicio 104 (atención a la población) accedió a ayudar y logró enviar una ambulancia a la vivienda del actor.

El traslado fue realizado por un equipo de la Cruz Roja, entrenado para mover pacientes desde pisos altos, una tarea imposible de asumir por familiares debido al peso y la movilidad reducida de Losada.

“Llegamos al hospital con excelente trato. La doctora que nos atendió, que evidentemente no era cubana por su acento, actuó con gran profesionalismo y resolvió por urgencia la dolencia del actor”, explicó Lacosta.

Sin embargo, el regreso a casa representó un nuevo reto. El personal del cuerpo de guardia se negó a facilitar una ambulancia para el retorno, alegando temor a posibles asaltos durante la noche. “Nos dijeron que pusiéramos al paciente en una camilla y esperáramos hasta la mañana”, denunció Lacosta.

Gracias a la insistencia de los presentes en el hospital y a la solidaridad de un segundo equipo de ambulancia que accedió a trasladarlo, el actor pudo regresar a su hogar y descansar tras una noche que Lacosta comparó con una escena de “Misión imposible resuelta”.

El estado de salud de Jorge Losada ha requerido en los últimos años numerosos gestos de apoyo comunitario, incluyendo campañas para obtener alimentos, medicamentos, sangre y una silla de baño.

En julio, Lacosta desmintió rumores sobre la supuesta muerte del actor, publicando una foto donde se le veía animado.

Jorge Losada es una figura emblemática del cine y la televisión cubana, con una carrera de décadas al servicio de la cultura nacional. Su situación evidencia las carencias del sistema de salud cubano, donde incluso figuras públicas enfrentan obstáculos críticos para acceder a servicios básicos de urgencia.

