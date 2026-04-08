El Papa reacciona: "Hay esperanza" tras anuncio de tregua en Oriente Medio

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El Papa León XIV acogió este miércoles con satisfacción el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas en Oriente Medio, calificándola de "señal de viva esperanza" tras horas de extrema tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El pontífice publicó su reacción en la cuenta oficial @Pontifex_es en X: "Después de estas últimas horas de gran tensión en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Solo mediante el retorno a las negociaciones se podrá poner fin a la guerra".

En una declaración pública posterior, León XIV amplió su mensaje y convocó a los fieles a sumarse al proceso diplomático con la oración: "Exhorto a acompañar en este tiempo al dedicado trabajo diplomático con la oración, deseando que la disponibilidad y el diálogo puedan ser instrumentos para resolver estas situaciones de conflicto en el mundo".

El Papa también renovó la invitación a participar en la vigilia de oración por la paz que se celebrará en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril, convocada previamente en su mensaje de Pascua.

La reacción del pontífice contrasta con su postura del día anterior: el martes, desde Castelgandolfo, León XIV había calificado de inaceptable la amenaza contra todo el pueblo iraní, en referencia al ultimátum lanzado por el presidente Trump.

La tregua fue anunciada la noche del martes, apenas hora y media antes de que expirara ese ultimátum presidencial.

El acuerdo contempla un alto el fuego de dos semanas y la apertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el 4 de marzo, con negociaciones de paz definitiva previstas en Islamabad a partir del viernes 10 de abril.

Pakistán actuó como mediador clave en las negociaciones, con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor Asim Munir solicitando a Trump que detuviera el ataque programado.

Sin embargo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que el cese de hostilidades no implica el fin de la guerra y condicionó la paz definitiva a su propuesta de diez puntos.

Israel respaldó el alto el fuego con Irán, aunque el primer ministro Netanyahu declaró que el acuerdo no afecta los combates contra Hezbollah en Líbano.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva aérea conjunta de Estados Unidos e Israel que destruyó instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow. Desde entonces, el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha afectado el 20% del petróleo mundial y ha dejado varados cerca de 2,000 barcos.

Conferencias episcopales de todo el mundo ya se han sumado a la vigilia del 11 de abril convocada por León XIV, en lo que el Papa describió como un momento para que "la disponibilidad y el diálogo puedan ser instrumentos para resolver estas situaciones de conflicto en el mundo".