Japón urge a Irán a garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz tras conversación con Pezeshkian

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La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, mantuvo este miércoles una llamada telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en la que exigió garantías concretas de seguridad para la navegación en el Estrecho de Ormuz, incluyendo los buques relacionados con Japón.

La conversación se produjo el mismo día en que el presidente Donald Trump Trump anunció un alto al fuego bilateral de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura completa del estrecho, en un momento de frágil desescalada tras semanas de tensión militar.

Takaichi calificó los anuncios de Washington y Teherán como "un movimiento positivo", aunque subrayó que Japón necesita compromisos verificables antes de considerar normalizada la situación. El cierre del estrecho colapsó el tráfico naval en un 97%, golpeando de lleno a una economía japonesa altamente dependiente de las importaciones energéticas por esa ruta.

Japón forma parte del grupo de 22 países que exigió la reapertura inmediata del estrecho, y la llamada de este miércoles refuerza la posición de Tokio como actor diplomático activo en la crisis. Durante la conversación, Takaichi también planteó la situación de un ciudadano japonés detenido en Irán, presuntamente periodista de la cadena NHK, cuya liberación reclama el gobierno nipón.

Ambos líderes acordaron mantener comunicación continua en los próximos días para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del alto al fuego y avanzar en la resolución de los asuntos bilaterales pendientes.