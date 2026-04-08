Trump pasa de amenazas de "infierno" a hablar de cooperación con Irán

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El presidente Donald Trump publicó este miércoles en Truth Social un mensaje en el que anuncia que Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, describiendo al país como uno que "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo", en un giro radical respecto al tono que había empleado apenas 48 horas antes.

El contraste es llamativo: el 5 y 6 de abril, Trump había exigido a Irán reabrir el Estrecho de Ormuz con un mensaje en el que amenazaba con que los iraníes "vivirían en el infierno", y el 7 de abril llegó a publicar que toda una civilización podría morir esta noche.

En el nuevo post, Trump afirma que "no habrá enriquecimiento de uranio" y que ambos países cooperarán para desenterrar y eliminar los restos nucleares enterrados a gran profundidad, en referencia a los daños causados por los bombarderos B-2 durante la Operación Martillo de Medianoche del 22 de junio de 2025, que destruyó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán.

Trump señala que esos restos "se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital (Fuerza Espacial)" y que "no se ha tocado nada desde el ataque".

El mandatario también anuncia que las negociaciones sobre reducción de aranceles y sanciones avanzan: Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados, en alusión al plan de alto al fuego que Washington envió a Teherán en marzo de 2026 y que Irán rechazó inicialmente por considerarlo excesivo.

El giro se produce tras un alto al fuego de dos semanas acordado el 7 de abril, mediado por Pakistán, a cambio de la reapertura temporal del Estrecho de Ormuz, que Irán había bloqueado desde el 4 de marzo con minas, drones y misiles, interrumpiendo el paso del 20% del petróleo mundial.

El conflicto se desató el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, un ataque coordinado entre EE.UU. e Israel que destruyó el 90% del arsenal de misiles iraníes y eliminó a 49 altos mandos, incluido el líder supremo Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada el 1 de marzo. Su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado nuevo Líder Supremo el 8 de marzo, aunque no ha aparecido públicamente.

La fragilidad del acuerdo quedó en evidencia cuando misiles iraníes fueron interceptados sobre Jerusalén horas después del anuncio del alto al fuego, y persiste una contradicción de fondo: la versión en farsi del plan iraní de 10 puntos incluye la "aceptación del enriquecimiento de uranio", en contradicción directa con la exigencia de Trump de cero enriquecimiento.

Irán, por su parte, ofreció su propia lectura del momento: El enemigo lleva un mes suplicando el cese al fuego, declaró Teherán este miércoles, en una narrativa opuesta a la de Washington.

Las negociaciones formales entre ambas partes estaban programadas para comenzar el 10 de abril en Islamabad, con el plan de 15 puntos de EE.UU. y la contrapropuesta iraní de 10 puntos como base de discusión.