Trump amenaza con aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán

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El presidente Donald Trump anunció este miércoles que cualquier país que suministre armas militares a Irán será gravado de inmediato con un arancel del 50% sobre todos los bienes que venda a Estados Unidos, sin exclusiones ni exenciones.

La advertencia llegó a través de su plataforma Truth Social pocas horas después de que Trump acordara un alto al fuego tiene una vigencia de 14 días con Irán, mediado por Pakistán, que suspende los bombardeos a cambio de negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Previamente, Trump había impuesto aranceles del 25% a cualquier país que comprara bienes o servicios iraníes, una medida que ahora escala significativamente ante el contexto bélico en la región.

El conflicto se intensificó semanas atrás cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Epic Fury, una campaña conjunta contra objetivos iraníes que marcó un punto de inflexión en las tensiones entre ambas naciones.

En el ámbito diplomático, Rusia y China bloquearon una resolución destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad de la ONU, complicando aún más los esfuerzos internacionales para desescalar el conflicto.

Días antes del acuerdo, Irán había rechazó una propuesta de alto al fuego de 45 días, lo que prolongó los enfrentamientos hasta que finalmente se alcanzó el acuerdo bilateral de dos semanas mediado por Pakistán.

"Cualquier país que suministre armas militares a Irán será gravado de inmediato, sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos, con un 50%, efectivo de inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones", escribió Trump en su publicación.