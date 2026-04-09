Tiger Woods acusado oficialmente tras accidente en Florida

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Tiger Woods fue acusado formalmente este martes por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) y por negarse a someterse a una prueba química o física, según documentos judiciales presentados en el condado de Martin, Florida, y consultados por NBC Miami.

El accidente ocurrió el 27 de marzo en South Beach Road, cerca de Hobe Sound Beach, en Jupiter Island, cuando Woods intentó adelantar un camión de limpieza a presión a alta velocidad, rozó la parte trasera del vehículo y volcó su Land Rover.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, explicó que Woods cruzó líneas dobles sólidas al intentar la maniobra y que el golfista logró salir por la puerta del pasajero sin heridas graves. El conductor del camión tampoco resultó herido.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, Woods mostraba signos evidentes de deterioro. La agente Tatiana Levenar señaló en el informe de arresto que las facultades normales de Woods están deterioradas y que "está bajo una sustancia desconocida."

Una prueba de aliento no detectó alcohol, pero Woods se negó a dar una muestra de orina. Al ser registrado, se encontraron dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo de su pantalón con marcas identificativas.

Al ser preguntado sobre el consumo de alcohol, Woods respondió "no tomé nada," y cuando se le preguntó sobre medicamentos recetados, dijo "tomo algunos".

El video de la cámara corporal de los agentes, publicado el 2 de abril, mostró al golfista terminando una llamada telefónica mientras el oficial se acercaba y diciéndole: "Estaba hablando con el presidente." También se le escuchó preguntar, sorprendido, "¿Me están arrestando?" al ser informado de su detención.

Woods declaró a las autoridades que miraba su teléfono y cambiaba la estación de radio cuando no vio al camión detenerse para girar. Fue arrestado poco después de las 3 p.m. del 27 de marzo y liberado bajo fianza de 1,150 dólares esa misma noche.

El 4 de abril se añadió un cargo adicional de conducción imprudente, por el que fue multado con 163 dólares.

Woods se declaró no culpable, renunció a la lectura formal de cargos y solicitó juicio por jurado. Su abogado es Jason F. Fagnano, de Jupiter.

Un juez aprobó además la solicitud del golfista de buscar tratamiento fuera de Estados Unidos, argumentando que la atención especializada que necesita no está disponible en el país y que su privacidad ha sido comprometida repetidamente.

Horas después de declararse no culpable, Woods publicó en redes sociales: "Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera."

Este es el cuarto accidente automovilístico en la carrera de Woods y su segundo arresto por DUI en Florida.

En mayo de 2017 fue arrestado en Jupiter al ser encontrado dormido al volante con cinco medicamentos en su organismo —entre ellos Vicodin, Xanax y Ambien—, aunque la prueba de aliento marcó cero.

En aquel caso se declaró culpable de conducción imprudente como parte de un acuerdo y evitó condena penal. En febrero de 2021 sufrió un grave accidente en Los Ángeles que le destrozó la pierna y el tobillo derechos, llegando a considerar la amputación.

Woods, de 50 años, se sometió a su séptima cirugía de espalda en octubre de 2025 y había regresado recientemente a la competición en la final de la liga de golf en simulador TGL, apenas días antes del accidente de marzo.

Su audiencia de arraignment está programada para el 23 de abril, con una vista de expediente fijada para el 5 de mayo ante el juez Darren Steele.