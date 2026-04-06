Trump asegura que podría ser presidente de Venezuela tras aprender español rápidamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este lunes con la posibilidad de postularse como presidente de Venezuela una vez termine su mandato, asegurando que aprenderá español rápidamente, no le tomará mucho tiempo para lograrlo.

"Encabezo las encuestas más que nadie en la historia de Venezuela. Así que después de que termine con esto, puedo ir a Venezuela, aprenderé español rápidamente, no me tomará mucho tiempo, soy bueno con los idiomas, y me postularé para presidente", dijo Trump durante una intervención pública.

Al final del comentario, el mandatario aclaró que está "muy contento" con la presidenta electa que tienen actualmente en Venezuela, en referencia a Delcy Rodríguez, y añadió: "Estamos muy contentos con la presidenta electa que tienen ahora, con las personas que están al frente".

No es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones sobre Venezuela.

En marzo, ya había bromeado en términos similares: "Soy la persona con mayor apoyo en las encuestas. Después de la presidencia, podría ir a Venezuela y postularme contra Delcy. Puede que compita contra Delcy. Les agrado en Venezuela".

Los comentarios de Trump tienen respaldo en datos concretos. Una encuesta de The Economist realizada por Premise en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro, posicionó al mandatario estadounidense como la figura más popular de Venezuela, por encima de Marco Rubio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El contexto en el que se producen estas declaraciones es el de una inédita influencia de Washington sobre Caracas.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas durante la llamada "Operación Resolución Absoluta".

Dos días después, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras un fallo exprés del Tribunal Supremo de Justicia bajo el concepto de "ausencia forzosa" del exmandatario.

Desde entonces, la relación entre Trump y Rodríguez ha sido públicamente elogiosa.

El mandatario la describió como "una persona fantástica" y el gobierno estadounidense la reconoció formalmente como autoridad legítima de Venezuela.

Ese mismo día, Trump anunció un acuerdo minero de 165 millones de dólares para la explotación de oro en el país por empresas estadounidenses.

A inicios de mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) levantó las sanciones contra Rodríguez, eliminándola de la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

A pesar de los cambios políticos, Venezuela sigue sin fecha para elecciones. A tres meses de la captura de Maduro, fuentes cercanas al proceso indican que los comicios se convocarán "cuando lo ordene el gobierno estadounidense", según reportes publicados este domingo.