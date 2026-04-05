Maduro envía mensaje de Semana Santa desde su celda en Brooklyn y ahora predica reconciliación

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Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores publicaron este domingo de Resurrección un mensaje en redes sociales llamando a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos tras su captura hace tres meses.

El texto, publicado en las cuentas de X y Telegram del derrocado, está cargado de referencias bíblicas, y afirma: "No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira: gana la verdad. No gana el odio: gana el amor."

Maduro también apeló a la resurrección de Lázaro para pedir que se quite "la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor", y añadió: "No hay resurrección sin pasión. Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva."

El cinismo del mensaje no pasa desapercibido: el mismo hombre que en enero de 2023 afirmó públicamente que el diablo y el mal visten sotana —en referencia a la Iglesia Católica venezolana, que denunciaba violaciones a derechos humanos— apela hoy a la fe cristiana desde una celda en Nueva York.

Este es el segundo mensaje público de la pareja desde su captura el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses los detuvieron en Caracas durante la denominada "Operación Resolución Absoluta".

El primero fue publicado el 28 de marzo, dos días después de su segunda audiencia judicial ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde aseguraron estar bien, firmes, serenos y en oración permanente y llamaron a "seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas".

En esa audiencia, el juez rechazó la moción de la defensa para desestimar los cargos —lo que provocó risas en la sala—, mientras Maduro movía las piernas continuamente, bebía agua con frecuencia y exhibía tics nerviosos.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales con pena máxima de cadena perpetua: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. Flores está acusada de delitos relacionados con conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El contraste entre el discurso de reconciliación y el historial del exdictador es brutal: según el Foro Penal, su régimen acumuló más de 18,944 detenciones políticas desde 2014, y Venezuela mantenía 777 presos políticos en enero de 2026, pese a las excarcelaciones iniciadas tras su detención.

Mientras Maduro predica desde su celda, Venezuela vive una nueva etapa bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema el 5 de enero de 2026, quien protagonizó un acercamiento sin precedentes con la administración Trump: el 9 de marzo, Washington reconoció formalmente su gobierno y anunció un acuerdo para la explotación de minerales venezolanos, y el 1 de abril, Estados Unidos eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones.

La congresista María Elvira Salazar resumió el momento con una frase que resuena con fuerza: todos los dictadores terminan rindiendo cuentas.