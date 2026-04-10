Cubana localiza a niño que pedía comida en la calle: "No quiere que se lleven a mi mamá presa"

Cubana ayuda a niño en la calle que teme que arresten a su madre.

Una cubana identificada como Yai Savon localizó y visitó al niño que días antes le había pedido comida en la calle, en un emotivo reencuentro que quedó grabado en video y en el que el menor confesó su mayor miedo: que se lleven presa a su mamá.

El caso comenzó el cinco de abril, cuando Savon publicó un video en el que relataba cómo dos niños tocaron su puerta suplicando alimentos.

"¿Usted no tiene un pan viejo, usted no tiene plátano? Cualquier cosa que me dé, que nosotros no hemos comido nada", fueron las palabras de los menores, según relató la mujer, cuyo video se viralizó y generó una ola de solidaridad entre sus seguidores.

Ante sus seguidores le pidieron que buscara a los niños, Savon preguntó a vecinos del barrio hasta dar con la vivienda del menor, identificado como Miguelito, donde fue recibida por su tía y su hermana.

Al llegar, la mujer documentó las precarias condiciones en que vive el niño y protagonizó un reencuentro cargado de emoción.

Miguelito, visiblemente asustado al principio, le reveló su mayor angustia: "No quiere que se lleven a mi mamá presa", recogió Savon, quien intentó tranquilizarlo: "Ay, mi vida, no te preocupes, que a tu mamá no la vamos a meter presa. ¿Oíste?"

El niño también expresó su deseo de superarse: "Yo quiero ir para una escuela especial. Para aprender algo", dijo Miguelito, ante lo cual Savon constató que el menor no sabe leer ni escribir.

La mujer, conmovida hasta las lágrimas, le prometió al niño que todo iba a estar bien y lanzó un llamado directo a quienes la siguen: "Nosotros y ustedes seguidores, ayúdenos en esta misión".

Una crisis humanitaria de proporciones históricas

El caso de Miguelito refleja una crisis humanitaria de proporciones históricas en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, basado en 1,344 entrevistas realizadas en setenta municipios, el 89% de la población vive en pobreza extrema y siete de cada diez cubanos renuncian a al menos una comida diaria.

El Food Monitor Program señaló en marzo de 2026 que el 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años noventa.

La infancia es uno de los sectores más golpeados: UNICEF reportó en noviembre de 2025 que uno de cada diez niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa, consumiendo solo dos de los ocho grupos de alimentos esenciales recomendados.

El sistema educativo tampoco escapa a la crisis. Cuba enfrenta un déficit de miles de maestros, escuelas en ruinas y apagones frecuentes que impiden el normal desarrollo de las clases, lo que deja a niños como Miguelito fuera del sistema escolar.

Activistas documentaron en febrero de 2026 madres con niños muy pequeños en situación de calle en La Habana por primera vez, sin ningún tipo de asistencia estatal, mientras el propio Parlamento cubano reconoció en 2024 la existencia de 100,737 estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El gobierno ha negado sistemáticamente la magnitud del problema: la exministra de Trabajo Marta Elena Feitó Cabrera afirmó en julio de 2025 que no existen mendigos en Cuba, calificándolos de "deambulantes" o "disfrazados", declaraciones que le costaron el cargo.

"Nuevamente, este niño me conmovió hasta las lágrimas. Es increíble, es increíble las cosas que se ven", dijo Savon al cerrar el video, en el que también preguntó sin obtener respuesta: "¿Dónde está el presidente de este país? ¿Dónde están esas personas que tienen que ver con los niños?"