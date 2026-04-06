De cocinar con leña a tener un hogar digno: la historia que conmueve en Holguín

Una madre cubana con tres hijos que vivían en extrema pobreza en Holguín, logró obtener una vivienda digna gracias a una campaña solidaria impulsada por el influencer holguinero Noly Blak que logró recaudar 3,676,640 pesos cubanos.

Blak y sus seguidores, dentro y fuera de la isla, dieron un hogar a los niños que recogían leña para ayudar a su mamá. Ahora esta familia tiene una casa digna donde vivir, con electrodomésticos y hornilla de carbón para elaborar los alimentos. También les donaron un refrigerador.

Los pequeños estaban felices porque en su nueva casita caben todos, se mudaron hasta con su perrito.

El caso se hizo viral el 28 de marzo, cuando Blak publicó un video en redes sociales mostrando las durísimas condiciones de vida de la familia. Los niños dormían en el suelo y no tenían zapatos.

Noly quedó conmovido cuando al preguntarle a la niña cuál era su número de zapatos ella respondió: "Los pobres no tenemos número", en referencia a que podría usar cualquier par de zapatos que le regalaran.

El mayor de los tres hermanos salía con una carretilla enganchada a una bicicleta para recolectar leña en los alrededores, y venderla a 200 pesos para así ayudar a su mamá embarazada.

La joven madre trae en camino a su cuarto hijo y el padre está en prisión. No tenían casa. Vivían todos en un cuarto. Sin condiciones mínimas de habitabilidad.

El video con esta conmovedora historia desató una ola de donaciones que permitió costear una vivienda digna para la familia.

Esta iniciativa ciudadana pone en evidencia la incapacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población cubana. Muchas familias viven en la pobreza extrema y, desde hace más de cinco años, se ven forzadas a cocinar con leña o carbón ante apagones de hasta 36 horas.

Los participantes de la campaña han dejado claro que esta bendición que recibieron los niños y su mamá, no fue un logro del gobierno, fue el pueblo ayudando al pueblo.