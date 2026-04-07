Fallece bebé en hospital de Granma que necesitaba antibiótico

Una bebé de apenas un mes y medio falleció en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, provincia de Granma, tras no recibir a tiempo el antibiótico necesario para tratar una infección grave contraída dentro del propio centro de salud.
El caso fue denunciado por el opositor cubano José Daniel Ferrer, quien había alertado días antes sobre la situación crítica de la menor y la falta del medicamento Aztreonam en Cuba, imprescindible para combatir la bacteria que afectaba a la recién nacida.
La niña, identificada como Naelis Barrio Oliveira, permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida y sometida a múltiples procedimientos, mientras su familia intentaba conseguir el fármaco inexistente en el país.
Según explicó Ferrer en un video, desde el momento en que se conoció el caso se iniciaron gestiones urgentes para adquirir el antibiótico en el extranjero y trasladarlo a la isla.
Sin embargo, al tratarse de un medicamento de uso hospitalario y en medio de limitaciones logísticas, no fue posible hacerlo llegar a tiempo.
El opositor detalló que el envío del medicamento se concretó finalmente gracias a la colaboración de varias personas, quienes lograron reunir no solo el antibiótico, sino también insumos necesarios para su aplicación, pero la ayuda llegó cuando la menor ya había fallecido.
Ferrer atribuyó la muerte de la bebé a la crisis del sistema de salud en Cuba y responsabilizó directamente al régimen por la falta de medicamentos esenciales, señalando que situaciones como esta afectan principalmente a las familias más humildes.
También denunció que, tras hacerse público el caso, agentes de la Seguridad del Estado habrían intervenido en el hospital para investigar cómo se filtró la información sobre la situación de la niña y la ausencia del medicamento.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) afirmó que este tipo de tragedias no son aisladas y advirtió que otros niños y ancianos continúan en riesgo por la escasez de fármacos y las deficientes condiciones hospitalarias.
Asimismo, insistió en que mientras la cúpula gobernante dispone de recursos y atención médica privilegiada, la mayoría de los cubanos enfrenta un sistema colapsado, incapaz de garantizar tratamientos básicos en momentos críticos.
La muerte de Naelis Barrio Oliveira vuelve a poner en evidencia las carencias del sistema sanitario cubano, donde la falta de medicamentos, la precariedad hospitalaria y la desigualdad en el acceso a la atención siguen cobrando vidas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del sistema de salud en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué falleció la bebé Naelis Barrio Oliveira en el hospital de Granma?
Naelis Barrio Oliveira falleció debido a la falta de un antibiótico esencial para tratar una infección grave que contrajo en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. La ausencia del medicamento Aztreonam, necesario para combatir la bacteria, fue un factor crítico en su muerte.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud cubano?
El sistema de salud en Cuba atraviesa una profunda crisis, marcada por la falta de medicamentos, insumos médicos y personal sanitario. Esta situación ha llevado a un aumento en las tasas de mortalidad infantil y de muertes por enfermedades prevenibles, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha sido criticado por su falta de respuesta efectiva ante la crisis sanitaria. A pesar de las denuncias y el aumento de las muertes por falta de atención médica, el régimen ha mantenido un discurso de que la situación es temporal y bajo control, mientras que las condiciones en hospitales siguen deteriorándose.
¿Cómo afecta la escasez de medicamentos a los pacientes en Cuba?
La escasez de medicamentos en Cuba impide a los pacientes recibir tratamientos adecuados para enfermedades comunes y graves. Las familias deben recurrir al mercado informal o a redes de ayuda para obtener fármacos básicos, lo cual no siempre es posible y pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente de niños y ancianos.
¿Qué medidas han tomado los ciudadanos para enfrentar la crisis de salud en Cuba?
Ante la crisis sanitaria, muchos ciudadanos han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda internacional y para denunciar la falta de recursos médicos. Esta práctica se ha convertido en una herramienta común para intentar salvar vidas, aunque no siempre resulta efectiva debido a las limitaciones logísticas y la intervención del Estado.
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