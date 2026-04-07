Fallece bebé en hospital de Granma que necesitaba antibiótico

Una bebé de apenas un mes y medio falleció en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, provincia de Granma, tras no recibir a tiempo el antibiótico necesario para tratar una infección grave contraída dentro del propio centro de salud.

El caso fue denunciado por el opositor cubano José Daniel Ferrer, quien había alertado días antes sobre la situación crítica de la menor y la falta del medicamento Aztreonam en Cuba, imprescindible para combatir la bacteria que afectaba a la recién nacida.

La niña, identificada como Naelis Barrio Oliveira, permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida y sometida a múltiples procedimientos, mientras su familia intentaba conseguir el fármaco inexistente en el país.

Según explicó Ferrer en un video, desde el momento en que se conoció el caso se iniciaron gestiones urgentes para adquirir el antibiótico en el extranjero y trasladarlo a la isla.

Sin embargo, al tratarse de un medicamento de uso hospitalario y en medio de limitaciones logísticas, no fue posible hacerlo llegar a tiempo.

El opositor detalló que el envío del medicamento se concretó finalmente gracias a la colaboración de varias personas, quienes lograron reunir no solo el antibiótico, sino también insumos necesarios para su aplicación, pero la ayuda llegó cuando la menor ya había fallecido.

Ferrer atribuyó la muerte de la bebé a la crisis del sistema de salud en Cuba y responsabilizó directamente al régimen por la falta de medicamentos esenciales, señalando que situaciones como esta afectan principalmente a las familias más humildes.

También denunció que, tras hacerse público el caso, agentes de la Seguridad del Estado habrían intervenido en el hospital para investigar cómo se filtró la información sobre la situación de la niña y la ausencia del medicamento.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) afirmó que este tipo de tragedias no son aisladas y advirtió que otros niños y ancianos continúan en riesgo por la escasez de fármacos y las deficientes condiciones hospitalarias.

Asimismo, insistió en que mientras la cúpula gobernante dispone de recursos y atención médica privilegiada, la mayoría de los cubanos enfrenta un sistema colapsado, incapaz de garantizar tratamientos básicos en momentos críticos.

La muerte de Naelis Barrio Oliveira vuelve a poner en evidencia las carencias del sistema sanitario cubano, donde la falta de medicamentos, la precariedad hospitalaria y la desigualdad en el acceso a la atención siguen cobrando vidas.