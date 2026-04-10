La rapera dominicana Tokischa desató una tormenta de críticas y una denuncia penal al publicar en sus redes sociales fotografías en los que aparece semidesnuda —en topless y tanga— dentro de la basílica de Santa María del Coro, un templo barroco del siglo XVIII ubicado en la Parte Vieja de San Sebastián, España.

Las imágenes, rodadas como parte del cortometraje "(No) Margine", se difundieron a principios de esta semana y encendieron el debate en redes sociales, donde el post acumuló más de 6,400 comentarios y 5,800 reposts en Instagram.

El Obispado de San Sebastián reaccionó de inmediato y exigió la retirada de todo el material de las plataformas digitales, lamentando "profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos que resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y hieren la sensibilidad religiosa de los fieles".

Lo que agravó la situación fue el engaño detrás de la grabación: la productora Visore había solicitado permiso al Obispado en julio de 2025 para filmar "un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar", argumentando que se trataba de "un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética".

El Obispado investigó los trabajos previos de la productora y de la artista, y les comunicó que "no autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas" de la diócesis.

Aun así, la productora contactó directamente a los responsables de la basílica, silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado, según el comunicado eclesiástico.

Captura de Instagram / Tokischa

La Fundación Española de Abogados Cristianos fue más allá y presentó una denuncia por presunto delito de profanación, tipificado en el artículo 524 del Código Penal español, que castiga con prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses a quien ejecute actos de profanación en un templo en ofensa de los sentimientos religiosos.

La organización calificó las imágenes de "alto contenido sexual" y señaló que la "estética planificada" del cortometraje evidencia premeditación, además de recordar que Tokischa ya fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega, en República Dominicana, tras posar de forma sensual en el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, lo que a su juicio demuestra una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar una provocación.

En su publicación de Instagram, Tokischa defendió su postura con un texto en el que separó su fe de la religión institucional: "Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga", escribió, añadiendo que "Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo (...) Pero ustedes creen que solo está en la iglesia".

Los comentarios se dividieron entre indignación y apoyo, aunque la crítica dominó claramente: el más popular fue "Toki mi amor te amo… pero la casa de Dios se respecta", con 9,567 reacciones positivas, seguido de "Si tokisha pero tampoco faltarle el Respeto así A Dios", con más de 4,200.

Otros usuarios fueron más duros: "Una falta de respeto, una iglesia no es un espacio neutro o un escenario meramente estético, es un lugar sagrado para una comunidad de creyentes con una función espiritual, no artística, ni turística. 'EL ARTE' no es excusa para todo", escribió uno de los comentaristas más citados.

El Obispado, que estudia si los hechos requieren acciones jurídicas o canónicas adicionales, cerró su comunicado con un llamado al diálogo: "Invitamos a mantener siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad".