"Por este contenido tan vulgar y plebe dejo de seguir a Flor de Cuba": Critican otra vez a la influencer cubana

Flor de Cuba vuelve a estar en el punto de mira de las críticas en redes sociales, la influencer cubana compartió un video en instagram por el que varios seguidores la tildaron de vulgar.

“Siempre pasa. Las más santas dan hijos diablos y las más diablas dan hijos santos”, escribió en un post junto a un video en el que aparece bailando al más puro perreo, mientras su hijo lee la Biblia.

La letra de la canción que baila Flor de Cuba llamó la atención pues se trata de “Delincuente” de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, cuya letra es no apta para menores ni oídos sensibles.

“Cuidado con lo que públicas y mucho más porque estás poniendo la Biblia por medio una cosa tan sagrada”; “Fatal esa música delante de un niño”; “No deberías de cuestionar eso, aún falta mucho por recorrer”; “Demasiado vulgar esas letras”; “Por este contenido tan vulgar y plebe dejo de seguir a Flor de Cuba”; “Dios tenga misericordia de usted es que estás ciega que no ves al niño estudiando las santas escrituras”; “Hasta dónde has llegado por unos pesos”; “Esa letra horrible Flor, recuerda, tus hijos pueden tener acceso a tus contenidos, y son niños que evidentemente han sido criados por el camino del bien. No creo tengas la necesidad de publicar esas cosas, eres una excelente persona y madre”, le cuestionaron algunos en los comentarios.

Ante las críticas la influencer reaccionó y dejó claro el objetivo que perseguía con este video: “Mensaje del comité de dolidos en Instagram: El video es una sátira social sobre cómo padres moralistas generalmente tienen hijos más liberales y viceversa. El video no pretende ofender a nadie. Recuerden que esta app es para entretenerse, si desean contenido puritano pueden dirigirse a la iglesia más cercana (aunque en la iglesia se cometen las perversidades más atroces) o puede ir a la biblioteca”.

“Como dato curioso. Mi hijo es campeón de ajedrez, crea aplicaciones de pc, crea servidores, lee la Biblia, estudia física cuántica, oye rock y electrónica y es cristiano por lo que su opinión es irrelevante pues la vida virtual es una cosa y la realidad otra”, agregó la joven.