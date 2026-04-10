Ministerio de Educación Superior mantiene la no renovación de contrato de Abel Tablada

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El Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba ratificó la no renovación del contrato del arquitecto y profesor titular Abel Ernesto Tablada de la Torre en la Facultad de Arquitectura de la CUJAE, según informó el propio afectado en una actualización publicada en Facebook este viernes.

Tablada relató que había entregado una carta al ministro de Educación Superior a principios de marzo solicitando la revisión del caso, y el pasado martes 31 de marzo fue citado para analizar la situación con altos funcionarios del MES.

En esa reunión, celebrada en lo que el profesor describió como "un ambiente afable y respetuoso", los funcionarios le comunicaron que "la medida se mantenía, que no se violó ningún procedimiento técnico o legal y que no se me ha discriminado".

Tablada rebatió esos argumentos y reiteró que la medida fue injustificada y discriminatoria, solicitando además que la institución comunicara de manera oficial las razones de la decisión, dado que tanto estudiantes como colegas merecían una respuesta a sus reclamos.

Según el propio Tablada, las autoridades universitarias no han hecho ningún pronunciamiento escrito hasta la fecha.

Antes de llegar a esa reunión con el MES, los directivos de la universidad habían discutido el asunto internamente y luego con el consejo de dirección de la facultad, instancia con la que no hubo entendimiento. Según relató Tablada, sus colegas "plantearon de manera valiente y clara lo injustificado de la medida".

El decano de la Facultad de Arquitectura, Ruslan Muñoz, pareja de Tablada, también se reunió con la rectora de la CUJAE y le entregó una carta de renuncia a su cargo como decano en señal de protesta, aunque se mantiene como profesor en la facultad, precisó el afectado.

Esta semana, altos representantes del MES, de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) nacional y el partido provincial citaron a los factores de la facultad —consejo de dirección, Partido Comunista de Cuba, sindicato y FEU— para explicar la ratificación de la medida. Los factores expresaron nuevamente su inconformidad y la reunión, según Tablada, "concluyó sin comprensión entre las partes".

Pese a reconocer que tiene elementos suficientes para actuar, el profesor anunció que no iniciará proceso legal para proteger a sus padres. "Existen elementos que me permitirían denunciar esta medida como caso de discriminación", escribió en Facebook, pero explicó que "este hecho ha afectado la salud emocional y física de mis padres y un proceso legal podría afectarlos aún más".

Tablada fue explícito sobre el costo personal de esa decisión: "Reconozco que no es una posición valiente". Sin embargo, antepuso el bienestar de su familia, mencionando el apoyo vital que le han brindado su pareja Ruslan y sus padres durante las semanas que duró el proceso.

El caso se originó a raíz de publicaciones críticas que Tablada compartió en su perfil personal de Facebook, entre ellas el texto "La Universidad y la resiliencia", fechado el dos de febrero de 2026, en el que describía las precarias condiciones del sistema universitario cubano: apagones, problemas de transporte, salarios docentes de entre 10 y 15 dólares mensuales y carencias materiales. La dirección de la CUJAE decidió no renovarle el contrato y rechazó incluso su oferta de continuar impartiendo clases de forma voluntaria y sin remuneración.

La medida generó una ola de solidaridad: estudiantes y egresados apoyaron a Tablada en redes sociales con el hashtag #ArquitecturaConTablada, el Consejo de la FEU de la facultad envió una carta a la rectora cuestionando la decisión como desproporcionada, y el actor cubano Luis Alberto García Novoa la condenó públicamente con el mensaje ¡VERGÜENZA! ¡VERGÜENZA! ¡MIL VECES VERGÜENZA!!!

El caso adquiere una dimensión simbólica particular porque Abel Tablada es hermano de segunda jefa de la Embajada de Cuba en México, Johana Tablada de la Torre, alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien ha negado públicamente durante años la existencia de represión política en la isla.

Tablada indicó que, pese a no dar clases en la CUJAE, continúa activo en temas investigativos y docentes con varias instituciones, y adelantó que le quedan valoraciones por compartir sobre el caso, aunque por ahora hace una pausa.

"Reitero mi agradecimiento a los estudiantes y profesores de la facultad y a todos los amigos y personas de muchos lugares por su preocupación, solidaridad, empatía, por denunciar, por expresarse y por el cariño mostrado", escribió al cerrar su publicación.