Sheinbaum defiende ayuda a Cuba: "Estamos orgullosos, no tenemos nada que esconder"

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió este jueves a defender públicamente la ayuda humanitaria enviada a Cuba y calificó de "falsa" la versión de que el régimen cubano haya pedido a México ocultar información sobre esos envíos.

La polémica surgió tras la publicación del diario El Universal, que citando a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) reveló que México habría aceptado reservar por cinco años la información sobre los cargamentos enviados a la isla, argumentando que su divulgación podría provocar boicots de grupos disidentes y la apropiación de los insumos.

Sheinbaum rechazó categóricamente esa versión durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

"Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información. Y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano", afirmó.

La mandataria fue más directa al insistir en que la nota publicada era incorrecta: "Es falso. Cuba no nos ha pedido, además imagínense cómo nos va a decir Cuba: 'reserva la información'. Tenemos nuestras propias reglas. Es falso que Cuba haya pedido".

Sheinbaum también confirmó que sí hubo exportación de combustible de México a Cuba, aunque lo presentó como algo rutinario: "Sí hubo exportación de combustible de México a Cuba, como ha existido desde hace mucho tiempo. No tengo nada que esconder".

La presidenta reiteró que la información sobre la cooperación bilateral es transparente y puede revisarse, y que su gobierno analiza mecanismos para mantener el envío de ayuda sin afectar las finanzas nacionales.

Desde febrero de 2026, México ha enviado al menos cinco barcos con más de 3,100 toneladas de suministros a Cuba, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene, paneles solares y combustible.

Esos envíos se producen en un contexto de grave crisis energética en la isla, agravada desde enero de 2026 cuando la administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que impone aranceles a países que envíen combustible a Cuba, lo que llevó a Pemex a cancelar sus cargamentos de crudo.

La presidenta enmarcó toda la cooperación con Cuba dentro de la tradición diplomática mexicana y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su pertinencia.

"Al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre", afirmó Sheinbaum, quien añadió: "México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad. Todas y todos los mexicanos deben sentirse orgullosos de ello".