Cuba pide a México ocultar datos de ayuda humanitaria por temor a “disidentes”; Sheinbaum responde

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El gobierno de Cuba solicitó a México mantener en secreto durante cinco años la información sobre los envíos de ayuda humanitaria a la isla, alegando que su divulgación podría facilitar acciones de grupos disidentes que intentarían sabotear su distribución.

La revelación fue hecha por el diario mexicano El Universal, que cita documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en los que se detalla que la petición fue transmitida mediante una nota diplomática dirigida al gobierno mexicano.

Según esa información, las autoridades cubanas argumentaron que la llegada de ayuda ha generado la aparición de “disidentes” y “grupos antagónicos” que, presuntamente, difunden información para incitar a la población a organizarse, boicotear las donaciones e incluso apropiarse de ellas.

El documento advierte que hacer públicos los detalles podría provocar “caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque”, en un contexto ya marcado por la crisis interna que vive el país.

Además, el gobierno de Miguel Díaz-Canel sostuvo que la divulgación de estos datos podría afectar la imagen internacional de México y deteriorar sus relaciones diplomáticas, al tiempo que defendió la confidencialidad como una medida de “seguridad humana” y no como falta de transparencia.

En los últimos meses, México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda a Cuba —incluyendo alimentos y medicinas— que superan las 3,100 toneladas destinadas a la población civil.

Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó públicamente esa versión y negó que su gobierno haya ocultado información a petición de La Habana. Durante su conferencia diaria, afirmó que México “no tiene nada que esconder” y se declaró “orgullosa de apoyar al pueblo cubano”.

“Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información”, sostuvo la mandataria, quien calificó como “falsa” la versión difundida por el medio mexicano, informó la agencia EFE.

Sheinbaum insistió en que su administración mantiene registros transparentes sobre las exportaciones y la ayuda enviada, y subrayó que el respaldo a Cuba responde a la tradición diplomática de su país.

La contradicción entre lo revelado por documentos oficiales citados por la prensa mexicana y la postura pública del gobierno abre nuevas interrogantes sobre el manejo de la ayuda internacional hacia Cuba, en medio de una crisis que sigue golpeando directamente a millones de familias en la isla.