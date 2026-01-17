Jueza prohíbe a agentes federales detener o usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos en Minneapolis, EE.UU.

Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección y desplegar tropas federales para contener las protestas

Una jueza federal de Minnesota ordenó este viernes que los agentes migratorios no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no obstruyan su labor, en el mayor operativo reciente de control migratorio en el área de la ciudad estadounidense de Minneapolis.

La jueza de distrito Kate Menéndez resolvió que los agentes federales que participan en el operativo migratorio en Minneapolis–St. Paul no pueden detener, arrestar ni emplear gas lacrimógeno contra personas que protesten de forma pacífica o que simplemente observen la actuación de las autoridades sin interferirla.

El fallo responde a una demanda presentada en diciembre en nombre de seis activistas de Minnesota, reportó la agencia de noticias AP.

La decisión establece que seguir a los agentes “a una distancia apropiada” no constituye por sí solo una sospecha razonable que justifique la detención de vehículos o personas.

Menéndez subrayó que los oficiales no pueden arrestar a nadie sin causa probable o sin indicios razonables de que haya cometido un delito u obstruido la labor policial.

Los demandantes forman parte de los miles de residentes que han monitoreado las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Patrulla Fronteriza desde que comenzó la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump el mes pasado.

Desde entonces, se han registrado enfrentamientos frecuentes entre agentes federales y manifestantes, con decenas de arrestos y detenciones temporales.

Las tensiones aumentaron tras la muerte de Renee Nicole Good, quien recibió un disparo en la cabeza el 7 de enero cuando se alejaba en su vehículo de una intervención migratoria en Minneapolis.

El tiroteo, captado en video desde varios ángulos, provocó protestas masivas y una fuerte reacción de autoridades locales y organizaciones de derechos civiles.

El departamento de Seguridad Nacional defendió su actuación. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que la agencia adopta “medidas apropiadas y constitucionales” para proteger a sus agentes y al público, y sostuvo que algunos manifestantes han agredido a oficiales, vandalizado vehículos oficiales e intentado impedir operativos. “Obstruir a las fuerzas del orden es un delito federal”, advirtió.

La jueza Menéndez también preside otra demanda presentada esta semana por el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul, que buscan suspender el operativo migratorio.

Aunque rechazó emitir una orden de restricción inmediata, reconoció la gravedad de los asuntos planteados y pidió a ambas partes presentar nuevos argumentos legales en los próximos días.

El fallo judicial se produce mientras el presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas federales para contener las protestas.

Autoridades estatales y locales han rechazado esa posibilidad y anunciaron que acudirán a los tribunales si el Gobierno federal intenta militarizar la respuesta.

En paralelo, continúan las investigaciones sobre la muerte de Renee Good. El agente de ICE involucrado permanece bajo indagación, mientras la familia de la víctima anunció una demanda federal por uso excesivo de la fuerza, en un caso que ha reavivado el debate nacional sobre inmigración, seguridad y derechos civiles.