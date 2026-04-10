La realidad de Cuba, protagonista en la edición 43 del Miami Film Festival

Miami Film Festival﻿ en su edición de 2025 Foto © Facebook / Miami Film Festival

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La realidad cubana vuelve a tomar protagonismo en la edición 43 del Miami Film Festival, que se celebra del 9 al 19 de abril en Miami con más de 160 películas provenientes de 45 países y 40 estrenos mundiales.

El programa "Spotlight on Cuba", curado por el crítico Alejandro Ríos, reúne este año unas 14 producciones entre largometrajes, documentales y cortometrajes realizados tanto dentro como fuera de la Isla, que abordan temas como la vida cotidiana, la historia reciente, la emigración, el exilio y la identidad cultural.

"Yo diría que este programa… son ventanas a la realidad cubana", afirmó Ríos a Telemundo 51, subrayando el valor de estas historias en un contexto donde muchas de ellas no pueden verse libremente en la Isla.

El experto fue enfático al señalar que varias de las obras incluidas en la cartelera están prohibidas en Cuba, lo que convierte a Miami en un espacio clave para su difusión: "En esta ciudad, marcada por una amplia comunidad cubana en el exilio, estas producciones encuentran a su público natural, así como a otras audiencias latinoamericanas, como la venezolana y la nicaragüense, que también han vivido bajo sistemas autoritarios".

Entre las producciones más destacadas figura "Calle Cuba" (Chile/Cuba/México), con estreno mundial, dirigida por Vanessa Batista, que documenta a residentes de La Habana Vieja que reescenifican sus vidas exponiendo desesperación y escapes peligrosos.

También tiene estreno mundial "El Regresado" (Cuba), del director Armando Capó, que sigue a un joven pintor en Gibara que enfrenta represión y la purga de su mentor.

Uno de los títulos más esperados es "La larga noche cubana" (España), documental de 100 minutos dirigido por Sergio Fernández Borrás sobre el Movimiento San Isidro y figuras como Luis Manuel Otero Alcántara, Denis Solís y Maykel Osorbo, que documenta cómo el arte sirvió de disidencia antes de las protestas del 11 de julio de 2021.

Este documental tiene proyección programada este sábado 11 de abril a las 5:45 p.m. en Silverspot Cinema, en Miami Beach.

La selección incluye además "Coolie" (Cuba), serie ambientada en la Cuba de 1860 sobre una huérfana china enviada a la isla; "Coquito con Mortadella", de la directora Ana Victoria Pérez, en su estreno en la Costa Este; y "To the West, In Zapata", del director David Bim, en su estreno en Florida.

El programa incorpora también un retrato del pintor Tomás Sánchez y un documental narrado por Alina Fernández Revuelta, hija del fallecido Fidel Castro, sobre la dictadura cubana.

El "Spotlight on Cuba" es patrocinado por ArtesMiami, organización con la que el festival también lanza el Miami Film Fund, que otorga 15,000 dólares en becas para cineastas con lazos a Miami y la comunidad cubanoamericana.

Alejandro Ríos, figura central en la promoción del cine cubano en el exilio, fundó y dirige desde 1993 la Serie de Cine Cubano en el Miami Dade College -institución que organiza el festival desde 2003- y organizó el primer Festival de Cine Alternativo Cubano en 2003.

Más allá de lo cinematográfico, el "Spotlight on Cuba" se consolida edición tras edición como una plataforma de denuncia, memoria y diálogo sobre el presente y el futuro de la isla, en la que el arte cubano encuentra la libertad que el régimen le niega dentro de sus fronteras.