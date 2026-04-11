Francia se lleva todo su oro de Estados Unidos e incentiva una gran repatriación europea

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El Banco de Francia completó la retirada total de sus reservas de oro almacenadas en la Reserva Federal de Nueva York, en una operación que combina motivaciones técnicas, financieras y geopolíticas, y que ha encendido el debate sobre una posible repatriación masiva del oro europeo depositado en suelo estadounidense.

Entre julio de 2025 y enero de 2026, el banco central francés vendió las 129 toneladas de oro antiguo que mantenía en Nueva York -equivalentes al 5% de sus reservas totales- a través de 26 transacciones distintas, aprovechando los precios del metal en máximos históricos.

Lejos de fletar aviones cargados de lingotes, la estrategia fue más sofisticada: el Banco de Francia vendió el oro en el mercado estadounidense y compró lingotes nuevos de mayor calidad en el mercado europeo, almacenándolos directamente en sus bóvedas de París, conocidas como La Souterraine.

La operación resultó extraordinariamente rentable, con ingresos extraordinarios de hasta 14.760 millones de dólares, lo que permitió transformar las pérdidas netas de 7.700 millones de euros de 2024 en un beneficio neto de 8.100 millones de euros en 2025.

Francia concentra ahora la totalidad de sus 2.437 toneladas de oro en París, consolidándose como el cuarto mayor tenedor mundial del metal, por detrás de Estados Unidos, Alemania e Italia.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, declaró que la decisión "no está políticamente motivada", y que el objetivo era reemplazar barras antiguas y "no estándar" por lingotes modernos.

Sin embargo, el propio banco reconoció que el proceso se aceleró con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los ataques de Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluidas las presiones para controlar la política monetaria y las investigaciones del Departamento de Justicia, han generado una inquietud creciente entre los bancos centrales europeos sobre quién controla realmente las instituciones que custodian su oro.

A ello se suma el precedente del bloqueo de activos rusos tras la invasión de Ucrania, que demostró que los activos soberanos en terceros países pueden ser congelados por decisión política.

Desde el foro de política monetaria OMFIF señalan que "la ubicación del almacenamiento de oro ha vuelto a convertirse en una prioridad para los bancos centrales" precisamente desde ese episodio.

¿Qué otros países europeos podrían ser los próximoas?

El movimiento de Francia ha puesto los focos sobre Alemania e Italia.

Alemania conserva 1.236 toneladas en las bóvedas de Nueva York —el 37% de sus reservas totales—, mientras que Italia mantiene allí 1.053 toneladas, el 43% del total.

Juntos, ambos países acumulan el equivalente a 245.000 millones de dólares en lingotes en territorio norteamericano.

Michael Jäger, presidente de la Asociación Europea de Contribuyentes, fue directo.

"La imprevisibilidad de Trump y su incesante búsqueda de ingresos hacen que nuestro oro ya no esté seguro en las bóvedas de la Reserva Federal. ¿Qué ocurre si la provocación sobre Groenlandia continúa? El riesgo de que el Bundesbank no pueda acceder a su oro va en aumento. Por eso debería repatriar sus reservas", ha dicho Jäger.

Francia no es el único país que ha actuado: India repatrió 274 toneladas desde 2023, y Países Bajos fue el primer país europeo en dar el paso, retirando 122,5 toneladas de Nueva York en 2014.

La operación también se enmarca en el deterioro de las relaciones entre París y Washington.

Las tensiones entre Macron y Trump han escalado por la negativa de Francia a participar en el operativo militar en Irán, las declaraciones de Trump burlándose de Macron en un vídeo de la Casa Blanca -retirado poco después- y las crisis diplomáticas con el embajador Charles Kushner, quien fue convocado por el Ministerio de Exteriores francés y no se presentó.

París respondió con una medida inusual entre aliados: restringir el acceso del embajador estadounidense a altos cargos del Ejecutivo.

Por ahora, ni Alemania ni Italia han anunciado una decisión oficial sobre el futuro de su oro en Estados Unidos, pero el debate político es cada vez más intenso en ambos países, y el precedente francés actúa como catalizador de lo que algunos analistas ya califican como el inicio de una gran repatriación europea del oro.