Sale a la luz, por primera vez, una costosa joya encontrada en un naufragio en Florida

Una joya histórica valorada en más de un millón de dólares, hallada en un naufragio frente a las costas de Florida, fue mostrada por primera vez en Miami, en un video del joyero cubano Carlos Marcelín y el coleccionista Antonio Sánchez Bretón.

Se trata de la única pieza que falta en un collar de oro, perteneciente a la realeza europea del siglo XVII. Estuvo siglos bajo el mar y tras su hallazgo pasó varias décadas guardada cuidadosamente por un coleccionista en Miami que ha decidido revelarla en exclusiva en las redes sociales de Carlos Marcelín.

“Nadie ha visto esta pieza. La hemos tenido guardada y quisimos hacer el honor de presentártela porque nos has ayudado mucho”, expresó Sánchez a Marcelín en el video difundido en redes sociales.

Es probable que esta joya perteneciera a la infanta Isabel porque formaba parte de las riquezas transportadas por una de las flotas españolas que naufragaron en el siglo XVII. El objeto conserva sedimentos de coral por pasar tantos siglos bajo el mar. Su actual dueño cuenta con un certificado de autenticidad.

“Esta era la joyería que usaba la realeza, y lo particular es que este collar era el único que viajaba en El Atocha”, detalló el coleccionista, haciendo referencia al histórico tesoro del galeón español "Nuestra Señora de Atocha" que naufragó en 1622.

El Museo de Key West (en Cayo Hueso) mostró interés en adquirir la pieza, pero por el momento no se concretó una donación. “Nos gustaría que alguien la compre y la done al museo, para que siempre se quede en buenas manos”, dijo Sánchez.

La joya, única en su tipo y considerada la pieza faltante del collar en el Museo de Key West, ha despertado gran interés entre expertos y coleccionistas por su valor histórico, estético y simbólico. Es un vestigio de la opulencia y tragedia de las flotas españolas que se hundieron frente a las costas de Florida hace más de 400 años.