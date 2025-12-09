Lujuria Jewellery: La joyería de un matrimonio cubano que cruzaron la frontera y hoy triunfan en Miami

La historia de Eldis Terrero y Yaritza Marín es una de las más inspiradoras entre los muchos cubanos que han decidido emigrar para buscar un futuro mejor. El 6 de octubre de 2021 salieron de Cuba rumbo a México, y solo dos días después, el 8 de octubre, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos con su hija de tres años.

Sin familia, sin contactos y con apenas recursos, esta pareja llegó a Miami decidida a trabajar duro y construir una nueva vida. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir se convirtió en una historia de éxito, esfuerzo y emprendimiento cubano en el exilio. Cuatro años después de aquellos difíciles momentos tienen Lujuria Jewellery, una de las joyerías más conocidas de Miami.

De vender oro en la calle a abrir una joyería en Miami

Antes de tener su propia tienda, Eldis y Yaritza se dedicaron a trabajar con materia prima y vender oro por las calles de Miami. Con esfuerzo y perseverancia, lograron reunir el dinero necesario para dar el siguiente paso: abrir su propio negocio.

El sueño se hizo realidad el 22 de diciembre de 2022, cuando inauguraron Lujuria Jewellery, un espacio que refleja la pasión, la constancia y la esperanza de quienes comienzan desde cero.

Una joyería cubana con sello de calidad y confianza

La joyería de Eldis Terrero y Yaritza Marín se ha ganado la confianza de sus clientes por la calidad de sus productos y su atención personalizada.

Ofrecen una amplia selección de prendas de oro italiano y local de 10 y 14 quilates, con la posibilidad de crear diseños personalizados para quienes buscan piezas únicas.

Además, cada prenda en oro cuenta con garantía de autenticidad, un valor agregado que los distingue entre las joyerías de Miami.

Envíos asegurados y opciones de financiación en Estados Unidos

Pensando en la comodidad de sus clientes, la joyería ofrece envíos completamente asegurados por FedEx, garantizando que cada pieza llegue en perfectas condiciones a cualquier parte del país.

Lujuria Jewellery cuenta con siete financieras asociadas y una página web con tres plataformas de pago, lo que facilita la compra y financiación de las joyas.

Este sistema permite que más personas puedan acceder a productos de calidad sin complicaciones, fortaleciendo su presencia digital y su crecimiento en el competitivo mercado de la joyería cubana en Miami.

Una historia de sacrificio, fe y éxito cubano

“Llegamos solos con nuestra niña y el deseo de trabajar”, recuerda Yaritza. Esa determinación los llevó a convertir los obstáculos en oportunidades y a construir un legado familiar.

Hoy, Eldis y Yaritza son ejemplo de superación y emprendimiento entre los cubanos en el exilio, demostrando que, con esfuerzo y constancia, los sueños sí se cumplen.

Si te motiva la historia detrás de este matrimonio cubano y sobre todo quieres prendas de gran valor, llégate a Lujuria Jewellery en 4700 NW 7th St, Suite 11, Miami, FL 33126.