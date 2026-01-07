Venezuela envió a Suiza más de 100 toneladas de oro bajo el régimen de Maduro

Vídeos relacionados:

Venezuela transportó oro valorado en unos 5.200 millones de dólares a Suiza entre 2013 y 2016, durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro, según datos aduaneros suizos citados por la agencia Reuters.

De acuerdo con la información, el país sudamericano envió unas 113 toneladas métricas del metal precioso desde el Banco Central de Venezuela hacia territorio suizo. El oro habría sido trasladado para su procesamiento, certificación y posterior exportación, según la emisora pública suiza SRF.

Reuters indicó que no hubo registros de exportaciones de oro venezolano a Suiza entre 2017 y 2025, tras la imposición de sanciones de la Unión Europea y su adopción por parte de Suiza en 2018. No obstante, las autoridades helvéticas no incluyeron un embargo general sobre el oro en esas sanciones.

El medio financiero citó a la analista de mercados Rhona O’Connell, de StoneX, quien explicó que el Banco Central de Venezuela realizó “ventas de emergencia” entre 2012 y 2016 para obtener divisas en medio de la crisis económica. “Probablemente hubo una caída drástica de exportaciones después porque el banco central simplemente se quedó sin oro”, afirmó.

Suiza congela bienes de Maduro tras su captura

El Consejo Federal de Suiza anunció el congelamiento inmediato de los activos financieros de Nicolás Maduro y 36 personas de su entorno, luego de su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas.

Las autoridades suizas explicaron que la medida busca “evitar la salida de fondos posiblemente obtenidos de forma ilícita” y que, si se demuestra que fueron adquiridos ilegalmente, Suiza garantizará que “beneficien al pueblo venezolano”.

La decisión se ampara en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente (FIAA), que permite bloquear de forma preventiva los bienes de exgobernantes investigados por corrupción o abuso de poder.

Maduro se declara inocente en Nueva York

El expresidente venezolano compareció ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína. “Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro durante la audiencia, según la agencia EFE.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, acusados de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos negaron los cargos y permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso judicial, cuya próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo.

Podría enfrentar la pena de muerte en EE. UU.

De acuerdo con el New York Post, Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de los delitos de narcoterrorismo, conforme a lo establecido en la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos. Aunque esta medida es poco frecuente, la legislación contempla la pena capital cuando se prueban vínculos con organizaciones criminales o terroristas internacionales.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, declaró que Maduro y su esposa “enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense”, sin precisar qué tipo de condena solicitará el Departamento de Justicia.

El caso marca un nuevo precedente en la política exterior de Washington hacia América Latina y podría abrir una fase judicial sin precedentes para un exmandatario acusado de dirigir una estructura estatal vinculada al narcotráfico.