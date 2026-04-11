Paquito D'Rivera: "Que alguien le diga a Chico Buarque que hay un premio Grammy preso en Cuba"

El gran saxofonista cubano Paquito D'Rivera lanzó un duro mensaje al cantautor brasileño Chico Buarque durante una entrevista con CiberCuba: "Que alguien le diga a Chico Buarque que hay un premio Grammy preso en Cuba".

D'Rivera se refiere a Maykel Osorbo (Maykel Castillo Pérez), rapero cubano y coautor de "Patria y Vida", quien ganó dos Latin Grammy en noviembre de 2021 —Mejor Canción Urbana y Canción del Año— mientras estaba detenido por la Seguridad del Estado cubano desde mayo de ese año.

"Maykel Osorbo está preso por cantar. ¿Por qué Chico Buarque no quiere entender eso? ¿Por qué nadie le ha dicho que hay una persona, un premio Grammy preso por cantar una canción que a ellos no les gustó?", preguntó D'Rivera con indignación.

Osorbo fue condenado en junio de 2022 a nueve años de prisión por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación, y cumple condena en la prisión de máxima seguridad Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río.

El músico, con más de 70 años de carrera y 18 premios Grammy, apuntó directamente a Silvio Rodríguez por su silencio cómplice: "¿Por qué Silvio no le dice eso a Chico Buarque? Porque él lo sabe".

La interpelación a Silvio llegó días después de que el trovador recibiera, el 20 de marzo, una réplica simbólica de un fusil AKM en un acto oficial presidido por Díaz-Canel, tras publicar en su blog que exigía el arma para "enfrentar" una posible intervención estadounidense.

"Después que le dé una clase de tiro con su AKM, que le diga a Chico Buarque que hay gente presa por cantar y por protestar", ironizó D'Rivera.

El saxofonista también denunció el caso de un menor de 16 años de Morón encarcelado por el régimen: "Hay un niño acusado, un muchacho de Morón, que tiene 16 años y está preso por sabotaje. El sabotaje de él fue gritar abajo la dictadura".

D'Rivera fue categórico al evaluar la actitud de la comunidad musical ante la represión en Cuba: "Los músicos no han hecho demasiado por la libertad de Cuba. Esa es la verdad".

Para ilustrar ese silencio, recurrió a una cita de Martin Luther King: "Lo que más me duele no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y entre esos hay muchos de nosotros, muchos músicos, muchos compatriotas buenos, pero en silencio".

La entrevista con la periodista Tania Costa se produjo un día después de que Díaz-Canel concediera su primera entrevista a una televisora estadounidense, el programa Meet the Press de NBC News, conducido por Kristen Welker, en la que el mandatario rechazó dimitir y cuestionó si la pregunta venía del Departamento de Estado.

D'Rivera calificó de "comedia tragicómica" la situación política cubana y expresó confianza en que el régimen terminará cayendo, comparando la situación con la caída de la Unión Soviética: "Lo que comenzó debe terminar. Estoy convencido de que algo tiene que pasar".

También comentó que espera que los cubanos no acepten para la Isla "el chistecito" que los americanos han hecho en Venezuela, en referencia a la transición liderada por la mano derecha de Maduro, Delcy Rodriguez.

El músico, que se exilió en mayo de 1980 durante una gira de Irakere al asilarse en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, advirtió además que cualquier transición debe implicar un cambio real de poder: "La misma gente que lo destruyó no lo va a construir porque no saben hacerlo".

Chico Buarque, cantautor brasileño de 81 años y figura emblemática de la izquierda latinoamericana, no ha hecho declaraciones públicas conocidas sobre la represión en Cuba ni sobre el caso de Maykel Osorbo.