CIDH pide explicaciones al régimen cubano por el caso del adolescente Jonathan Muir

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves un requerimiento oficial al Estado cubano para que rinda cuentas sobre la situación de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años detenido en la isla desde el 16 de marzo.

La solicitud fue dirigida formalmente al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y otorgó un plazo perentorio de cinco días para recibir una respuesta detallada sobre el caso, informó Martí Noticias.

El requerimiento fue impulsado por el Centro de Denuncias Defensa CD, organización del exilio cubano en Miami, que presentó una petición de medidas cautelares en favor del menor ante el organismo interamericano.

Jonathan es hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila y fue arrestado en Morón tras participar en protestas populares. Desde entonces, enfrenta una acusación formal por sabotaje, uno de los delitos más graves del ordenamiento jurídico cubano.

El sistema judicial cubano ha respondido con dureza ante los intentos de su familia de obtener su liberación. Un tribunal rechazó tanto el habeas corpus como la solicitud de cambio de medida cautelar presentados por la defensa. Poco después, la Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión preventiva para el menor, agravando aún más su situación.

El caso ha trascendido fronteras y generado reacciones en el Congreso de Estados Unidos. La congresista estadounidense María Elvira Salazar exigió la liberación del adolescente, y el congresista Carlos Giménez hizo lo propio dos días después, sumando presión internacional sobre el régimen cubano.

El contexto en el que fue detenido Jonathan es el de una ola represiva más amplia. Según reportes, vecinos del consejo popular El Vaquerito salieron a las calles para protestar, lo que desencadenó una respuesta represiva de las autoridades. Cubalex identificó al menos 14 personas presas por esas manifestaciones, entre ellas otro adolescente de 16 años.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está exigiendo explicaciones directamente a la dictadura cubana. Eso significa que el caso de Jonathan dejó de ser una denuncia aislada y pasó a estar bajo observación internacional formal", destacaron los impulsores de la petición.