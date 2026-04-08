Periodista independiente critica a la revista Newsweek por entrevista 'sin periodismo' a Díaz-Canel

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La periodista cubana exiliada Luz Escobar criticó duramente la entrevista que la revista Newsweek publicó ayer con Miguel Díaz-Canel, calificándola de un ejercicio que no tuvo "nada de periodismo" y que sirvió únicamente para amplificar la narrativa del régimen.

La entrevista, realizada por el redactor sénior de Política Exterior Tom O'Connor en Palacio, se convirtió en la portada de Newsweek en su edición del martes con el titular "Responderemos" y el subtítulo "El presidente cubano Miguel Díaz-Canel responde a la presión de EE.UU. con desafío". Fue la primera entrevista de Díaz-Canel a un medio estadounidense desde 2023.

Escobar, colaboradora del medio independiente 14ymedio, publicó anoche un hilo de diez mensajes en su cuenta de X en el que analizó una por una las cinco preguntas de la entrevista y concluyó que todas respondían al mismo patrón: "preguntas cómodas, enfoque externo (EE.UU., guerra, geopolítica), cero preguntas incómodas sobre la realidad interna".

Sobre la primera pregunta, referida al diálogo con EE.UU., Escobar señaló que le dieron a Díaz-Canel "exactamente el terreno que necesita: diálogo, soberanía, cooperación, 'respeto mutuo'" y que brilló por su ausencia la pregunta clave: "¿Por qué no hay diálogo con su propio pueblo?".

La segunda pregunta, sobre un posible ataque militar, fue calificada como "el marco perfecto para el discurso clásico del régimen: amenaza externa, resistencia, victimización", sin ninguna mención a la crisis interna que viven los cubanos.

La tercera, sobre la seguridad personal del gobernante, le pareció a Escobar "casi sin sentido" y "completamente desconectada de la realidad que vive el país", cuando lo pertinente habría sido preguntar por los presos políticos, la represión o la censura, todo ello documentado por la sociedad civil y organismos internacionales.

La cuarta pregunta, sobre el Partido Comunista de Cuba, fue descrita como una que legitima el sistema en vez de cuestionarlo, omitiendo lo básico: por qué no existe pluralismo político en Cuba.

La quinta, sobre cuánto puede resistir Cuba, fue señalada como otra oportunidad para la "narrativa épica de resistencia", sin preguntar, apuntó Escobar, "¿resistir quién? ¿el poder o la gente que no tiene libertad, luz, comida ni futuro?"

La periodista fue contundente al señalar que la ausencia total de preguntas sobre protestas, presos políticos, apagones o éxodo masivo no fue un accidente: "Se nota a la cara que eso no es un descuido. Es una decisión editorial".

Escobar comparó el trabajo de Newsweek con la entrevista que el político español Pablo Iglesias realizó a Díaz-Canel en marzo, señalando el mismo patrón con la entrevista que Pablo Iglesias realizó a Díaz-Canel: "cuando un poder no es cuestionado, no es entrevistado, es amplificado".

La crítica llega en un momento en que Cuba atraviesa una crisis humanitaria severa: según Prisoners Defenders, hay 1,214 presos políticos en el país, cifra récord, mientras los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias tras el bloqueo de envíos de petróleo ordenado por la administración Trump desde enero.

El secretario de Estado Marco Rubio respondió con desdén a las declaraciones de Díaz-Canel en la entrevista: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".

Escobar cerró su hilo con una reflexión sobre la responsabilidad periodística: "En un país donde los ciudadanos no pueden hablar libremente sin pagar un alto precio, el periodista que llega con el privilegio de ser 'acreditado' o 'autorizado' tiene aún más responsabilidad y aquí faltó lo básico: incomodar al poder".