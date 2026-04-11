Déficit de viviendas y materiales escasos: cubana muestra lo que cuesta levantar una casa en la isla

La construcción en Cuba enfrenta una grave crisis, marcada por una severa escasez de materiales

Una creadora de contenido residente en la provincia de Sancti Spíritus mostró en un video de Facebook la dura realidad de intentar construir o reparar una vivienda en Cuba, donde conseguir un saco de cemento se ha convertido en una hazaña y el déficit habitacional supera las 900,000 unidades.

Bajo el título "La odisea de construir en Cuba", la cubana Yatmara Bernal compartió un clip de poco más de dos minutos con el testimonio en primera persona, en el cual muestra su propia casa y narra con honestidad las dificultades que enfrentan los cubanos para tener un techo propio.

"Vivo en Cuba y hoy les cuento sobre la odisea que es construir aquí", arranca Bernal en el video. "Esta que ven ahí es mi casa. Y aunque se vea un poco "feíta" y para muchos parezca poco, para mí es muchísimo. Y estoy súper agradecida con Dios y con mi madre por tenerla", expuso.

La creadora de contenido describe su vivienda como una proeza en el contexto cubano actual. "En Cuba tener una casa, aunque sea en proceso constructivo, como la mía, es una verdadera proeza", afirma.

Asimismo apunta que la mayoría de las construcciones de vivienda en el país se realizan por esfuerzo propio, es decir, por iniciativa y financiamiento particular, siempre que se cuenten con los permisos y el asesoramiento técnico necesarios.

Bernal identifica dos grandes obstáculos que paralizan cualquier intento de construir o reparar, la severa escasez de materiales y el encarecimiento extremo de los precios.

"La construcción en Cuba hoy enfrenta una grave crisis, caracterizada por una severa escasez de materiales. Debido a que la producción de cemento y acero es insuficiente para satisfacer la demanda, así como por el encarecimiento de los precios de estos", explica en el video.

Señala además que "cada vez sea aún más difícil poder encontrar y comprar un saco de cemento, por ejemplo, eso sin contar el resto de los materiales".

Los números respaldan el testimonio de Bernal. La producción de cemento en Cuba operó al 10% de su capacidad instalada en 2024, afectada por el déficit energético, la obsolescencia tecnológica y la falta de inversión.

En el mercado informal, una bolsa de cemento puede costar 7,000 pesos cubanos, unos 14 dólares, y 400 ladrillos llegan a venderse por 41 dólares, documentaron otras cubanas en redes sociales en los últimos meses.

La crisis habitacional que describe Bernal es estructural. El fondo habitacional del país asciende a aproximadamente 4,1 millones de unidades, de las cuales el 35% se encuentra en estado regular o malo.

El déficit oficial supera las 900,000 viviendas, con estimaciones de hasta 929,000 unidades en 2026. En 2025, Cuba solo completó el 22% de su plan anual de construcción, lo que equivalió a 2,382 de las 10,795 viviendas planificadas.

"El fondo habitacional en Cuba está muy por debajo de lo que debería y cada vez es más insuficiente, por lo que tener una casa propia es casi imposible", resume Bernal.

Ante este panorama, el gobierno puso a consulta pública en febrero de 2026 un anteproyecto de nueva Ley de Vivienda que deroga la norma de 1988 y permite poseer hasta dos viviendas permanentes.

Sin embargo, el analista Elías Amor calificó los cambios de meramente estéticos que no se enfrentan con valentía al origen del problema: las políticas comunistas, supuestamente igualitarias, son un daño irreparable a la vivienda.

Bernal reconoce en su video que el gobierno realiza inversiones en fábricas de cemento y acero, pero advierte que "a pesar de los esfuerzos, el déficit de vivienda es considerable y a corto plazo no se está reduciendo de manera efectiva", y concluye que "la falta de viviendas y la lentitud en la construcción afectan la calidad de vida de los cubanos".