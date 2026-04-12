"En Cuba no podemos elegir": la emoción de una cubana que vota por primera vez en elecciones de Perú

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Annette, una cubana de 38 años nacionalizada peruana, protagonizó este domingo uno de los momentos más emotivos de la jornada electoral en Perú al participar como miembro de mesa por primera vez en su vida, en las elecciones generales celebradas hoy en el país andino.

Tras nueve años de residencia en Perú y habiendo obtenido la nacionalidad peruana hace poco más de dos años, Annette fue seleccionada por sorteo para ejercer como funcionaria electoral en la Institución Educativa Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro, Lima.

"Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente, diputado y todo es la primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta. Vine a cumplir con mi deber como miembro de mesa", declaró ante las cámaras de Latina Televisión.

Annette contrastó abiertamente la realidad democrática peruana con el sistema político de Cuba, donde el presidente no es elegido directamente por la ciudadanía, sino por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en un régimen de partido único.

"Estoy enterándome de muchas cosas que a lo mejor los peruanos no lo valoran tanto, pero el poder votar y poder elegir directamente marcar por un presidente es una cosa increíble porque nosotros no podemos", afirmó.

Su familia también vive de cerca esta experiencia inédita.

"Mi mamá y mi papá, por ejemplo, es la primera vez que están viviendo un proceso electoral acá en Perú. Ellos no están votando, pero lo están viendo y también se preguntan muchas cosas, les parece increíble", relató.

Annette explicó que obtuvo la nacionalidad peruana luego de cumplir los requisitos de residencia, y que fue necesario esperar dos años adicionales tras la naturalización para poder ejercer el sufragio, conforme a la normativa peruana.

A punto de cumplir 39 años, la cubana resumió el peso histórico del momento con una frase cargada de gratitud: "Cumplo 39 años en una semana, imagínate. En 38 años es la primera vez que voy a votar por un presidente, así que muchas gracias, Perú".

Su testimonio se produce en el marco de unas elecciones consideradas entre las más complejas de la historia peruana, con 35 candidatos presidenciales y más de 27 millones de electores habilitados para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

La emoción de cubanos al votar por primera vez en democracias del exterior es un fenómeno documentado en varios países. En las elecciones de Madrid del 4 de mayo de 2021, cubanos emigrantes en España participaron masivamente interpretando el voto como símbolo de libertad frente al régimen de La Habana.

Consultada sobre si otros cubanos han ocupado cargos similares en comicios peruanos, Annette señaló: "No lo tengo tan claro, pero sí hay varios cubanos acá y hay cubanos desde los años 80, entonces me imagino que algunos ya han pasado el proceso y alguno a lo mejor ha sido miembro de mesa".