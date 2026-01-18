“Me voy pa’ la isla”: cubano en Texas vende su tráiler de comida y deja atrás el sueño americano

El cubano Carlos Quintana, residente en Austin, Texas, ha decidido vender su tráiler de comida y regresar a Cuba.
En un video publicado en redes sociales, el emprendedor asegura que ya no quiere seguir viviendo en Estados Unidos y que prefiere volver a la isla, donde espera empezar de nuevo.
“Buen día, mi nombre es Carlos Quintana. En estos momentos quisiera vender mi trailer, señores, la doy con todo, con todo, con todo”, dice el cubano mientras muestra su negocio sobre ruedas, completamente equipado y listo para seguir funcionando.
El tráiler, que ofrece por 12 mil dólares, cuenta con refrigeradores, congelador, plancha, fogón de cuatro hornillas, techo metálico, microondas y cámaras para almacenar bebidas y alimentos.
“La trailer está refinanciada, casi he pagado la mitad”, explica Quintana, quien insiste en que la entrega “con todo”, incluso los implementos y el equipo interior.
Durante el recorrido en video, muestra con orgullo la estructura interna de su negocio y detalla las condiciones en que se encuentra, pero también deja entrever el cansancio y la frustración que lo llevan a tomar la decisión de dejar atrás lo que muchos llaman el sueño americano.
Lo más leído hoy:
Aunque no especifica los motivos exactos de su regreso, Quintana comenta que “no quiere seguir viviendo aquí en los Estados Unidos”, una frase que refleja el desencanto de varios cubanos que emigraron buscando estabilidad económica, pero que terminan enfrentando deudas, estrés y una vida lejos de sus familias.
El caso de Quintana se suma a una tendencia que ha comenzado a hacerse visible en redes: cubanos que deciden regresar a la isla, cansados de la presión del sistema migratorio, los altos costos de vida y la compleja adaptación al estilo estadounidense.
Mientras algunos usuarios han expresado sorpresa por su decisión, otros lo felicitan por priorizar su bienestar personal sobre la vida en un país donde —como muchos reconocen— “no todo es como lo pintan”.
Preguntas frecuentes sobre el regreso a Cuba de emigrados cubanos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Carlos Quintana decidió regresar a Cuba?
Carlos Quintana decidió regresar a Cuba por cansancio y frustración tras vivir en Estados Unidos. Aunque no especifica sus razones exactas, Quintana menciona que ya no desea seguir viviendo en Estados Unidos, reflejando el desencanto de varios cubanos que emigraron buscando estabilidad económica y enfrentan deudas, estrés y distancia familiar.
¿Qué incluye la venta del tráiler de comida de Carlos Quintana?
El tráiler de comida que Carlos Quintana está vendiendo incluye todos los equipos y utensilios necesarios para su funcionamiento. Esto abarca refrigeradores, congelador, plancha, fogón de cuatro hornillas, techo metálico, microondas y cámaras para almacenar bebidas y alimentos, todo por un precio de 12 mil dólares.
¿Existe una tendencia de cubanos regresando a la isla desde Estados Unidos?
Sí, hay una creciente tendencia de cubanos que deciden regresar a la isla, cansados de la presión del sistema migratorio, los altos costos de vida y la complicada adaptación al estilo de vida estadounidense. Muchos mencionan la falta de libertad y el deseo de reunirse con sus familias como factores clave para su regreso.
¿Cuáles son las críticas al sueño americano según los cubanos que regresan a Cuba?
Los cubanos que regresan a la isla critican el sueño americano por la falta de libertad, el estrés y las deudas que enfrentan en Estados Unidos. Muchos descubren que la vida en el extranjero no es tan ideal como pensaban y prefieren regresar a Cuba, a pesar de las difíciles condiciones en la isla, buscando estar cerca de sus seres queridos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.