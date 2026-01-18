“Me voy pa’ la isla”: cubano en Texas vende su tráiler de comida y deja atrás el sueño americano

Cubano vende su negocio en EUA para regresar a la isla

El cubano Carlos Quintana, residente en Austin, Texas, ha decidido vender su tráiler de comida y regresar a Cuba.

En un video publicado en redes sociales, el emprendedor asegura que ya no quiere seguir viviendo en Estados Unidos y que prefiere volver a la isla, donde espera empezar de nuevo.

“Buen día, mi nombre es Carlos Quintana. En estos momentos quisiera vender mi trailer, señores, la doy con todo, con todo, con todo”, dice el cubano mientras muestra su negocio sobre ruedas, completamente equipado y listo para seguir funcionando.

El tráiler, que ofrece por 12 mil dólares, cuenta con refrigeradores, congelador, plancha, fogón de cuatro hornillas, techo metálico, microondas y cámaras para almacenar bebidas y alimentos.

“La trailer está refinanciada, casi he pagado la mitad”, explica Quintana, quien insiste en que la entrega “con todo”, incluso los implementos y el equipo interior.

Durante el recorrido en video, muestra con orgullo la estructura interna de su negocio y detalla las condiciones en que se encuentra, pero también deja entrever el cansancio y la frustración que lo llevan a tomar la decisión de dejar atrás lo que muchos llaman el sueño americano.

Aunque no especifica los motivos exactos de su regreso, Quintana comenta que “no quiere seguir viviendo aquí en los Estados Unidos”, una frase que refleja el desencanto de varios cubanos que emigraron buscando estabilidad económica, pero que terminan enfrentando deudas, estrés y una vida lejos de sus familias.

El caso de Quintana se suma a una tendencia que ha comenzado a hacerse visible en redes: cubanos que deciden regresar a la isla, cansados de la presión del sistema migratorio, los altos costos de vida y la compleja adaptación al estilo estadounidense.

Mientras algunos usuarios han expresado sorpresa por su decisión, otros lo felicitan por priorizar su bienestar personal sobre la vida en un país donde —como muchos reconocen— “no todo es como lo pintan”.