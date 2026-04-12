Mipymes ganan protagonismo como proveedoras de tecnología solar fotovoltaica en medio de la crisis energética en Cuba

Sector privado en Cuba es uno de los actores más dinámicos del mercado solar, impulsado por la crisis energética

Guantánamo acogió esta semana el primer encuentro de negocios sobre fuentes renovables de energía en la provincia, un evento que reunió a unas 20 empresas estatales, micro, medianas o medianas empresas (mipymes), cooperativas y trabajadores por cuenta propia en busca de soluciones ante el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De acuerdo con un reporte del oficial Canal Caribe, el encuentro auspiciado por el Consejo de Gobierno Provincial marca un hito en el avance del sector privado como proveedor de tecnología fotovoltaica en la isla.

Joel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista en el oriental territorio inauguró el evento con un mensaje claro: "El país tiene dos grandes prioridades en los momentos actuales, una la transición energética y otra la producción de alimentos, y por tanto estar aquí es darle respuesta a una de estas prioridades de país".

El encuentro contó además con la presencia de representantes de Villa Clara, quienes compartieron experiencias sobre ocho megavatios de energía solar instalados en 141 entidades estatales y 208 actores privados desde 2025.

Un representante del parque científico tecnológico de esa provincia subrayó que "lo que hemos explicado de la experiencia de Villa Clara no es solo de una provincia, eso se puede utilizar en cualquier provincia del país y mucho más en Guantánamo, que tiene todo el potencial".

Entre las propuestas surgidas del encuentro figuran la creación de un centro de servicio y carga comunitario, y la apertura de una tienda minorista para vender productos recargables accesibles a la población.

A propósito, el 4 de abril inauguraron en el consejo popular Virginia, en la ciudad de Santa Clara, la primera "solinera" de la provincia de Villa Clara, una estación de servicio energético que funciona con paneles solares, opera de forma completamente independiente del SEN y ofrece a los vecinos un espacio para cocinar y cargar sus dispositivos.

Guantánamo aspira a sumar al menos 31 empresas estatales y actores privados al uso de renovables durante 2026, en un contexto donde los apagones han llegado a superar las 22 horas diarias en varios territorios y el déficit nacional de generación ha superado los 2,000 megavatios.

El protagonismo creciente de las mipymes en este sector se apoya en un paquete de incentivos aprobado por el régimen. Desde febrero, la Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios exonera del arancel aduanero la importación de paneles solares, baterías e inversores, y ofrece hasta ocho años de exención fiscal a quienes inviertan en sistemas de energía renovable.

El Decreto 107 va más lejos y habilita a las mipymes a actuar como generadores y vender energía renovable directamente a la Unión Eléctrica (UNE) u otras entidades, más allá del autoconsumo.

Sin embargo, el acceso a la tecnología sigue siendo profundamente desigual. Un módulo fotovoltaico de 800 watts promovido por la UNE cuesta más de 75,000 pesos cubanos, equivalente a más de 20 salarios mensuales de un trabajador estatal, mientras que en el mercado informal un panel puede superar los 1,000 dólares.

La crisis que impulsa esta transformación es la más grave en décadas y se agravó tras la suspensión de envíos de crudo venezolano desde enero de 2026 y el corte de exportaciones petroleras mexicanas bajo presión de sanciones de la administración Trump.

Solo en marzo de 2026 se registraron dos colapsos totales del SEN. En este sentido, han surgido respuestas descentralizadas tales como triciclos con paneles solares en La Habana y tomacorrientes habilitados en un parque solar de Isla de la Juventud.