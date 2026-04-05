Buena Fe toca en Morón e Israel Rojas aprovecha para hacer propaganda sobre la "resiliencia y los paneles solares"

El dúo cubano Buena Fe se presentó este domingo en el Festival Piña Colada, en Morón, Ciego de Ávila, y su líder Israel Rojas publicó un video en Facebook donde elogió los paneles solares como símbolo de "resiliencia" ante los apagones.

El concierto formó parte de la XXIII edición del Festival, dedicada a los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, pero Rojas no mencionó una sola palabra sobre la represión que sacudió esa misma ciudad apenas tres semanas antes.

En el video, Rojas describió el viaje hacia la provincia y señala: "en los techos de las casas comienza a verse la resiliencia, comienza a verse el panorama de los paneles solares como fórmula para poder tener electricidad".

El cantante replicó así el discurso oficial del régimen, que ha presentado los 5,000 sistemas fotovoltaicos donados por China —priorizando instituciones estatales sobre hogares particulares— como respuesta a la crisis eléctrica.

Lo que Rojas omitió deliberadamente fue el contexto que hace esa narrativa especialmente cínica: el 13 de marzo, tras 26 horas consecutivas de apagón, ciudadanos de Morón tomaron la sede del Partido Comunista, incendiaron mobiliario interno y un joven resultó herido de bala.

Cubalex documentó al menos 156 protestas en toda Cuba hasta el 17 de marzo, la mayor ola de manifestaciones desde el 11 de julio de 2021.

La represión posterior dejó detenidos a al menos dos adolescentes de 16 años. Jonathan David Muir Burgos fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre al acudir a una citación policial.

El adolescente, que enfrenta una acusación de sabotaje, padece una enfermedad dermatológica sin atención médica y duerme en el suelo de la cárcel Canaleta con escasa alimentación.

El habeas corpus presentado por su familia fue rechazado por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila.

Christian de Jesús Crespo Álvarez, también de 16 años, fue detenido dos días después tras ser identificado en videos de las protestas. Su madre solo ha podido visitarlo diez minutos desde el arresto.

Mientras esos menores permanecen presos, Rojas escribió en su publicación: "Gracias Morón. Fue una noche increíble", y concluyó su video con la frase "saldremos de esta juntos", sin aludir en ningún momento a los detenidos ni a la represión.

No es la primera vez que Rojas actúa como portavoz del régimen. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo incluyó en su lista de represores por su pasado en el ministerio del Interior y su colaboración en propaganda castrista.

En mayo de 2023 negó públicamente la existencia de presos políticos en Cuba: "Que yo conozca, no hay". En marzo de este año, un cubano fue expulsado por la fuerza de un concierto de Buena Fe en Madrid por gritar "Libertad para los presos políticos".

El rapero El B publicó un video denunciando la represión contra menores en Cuba, desde niños de 12 años en celdas hasta, en sus palabras, "niños que ya no están", en contraste directo con el tono festivo que Rojas eligió para documentar su visita a la misma ciudad donde esos hechos ocurrieron.