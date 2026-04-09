Gobierno cubano modifica requisitos para instalación de paneles solares tras críticas

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El gobierno cubano dio marcha atrás en la exigencia de permisos obligatorios para instalar paneles solares en viviendas particulares, tras una ola de críticas ciudadanas en redes sociales que estalló en cuestión de horas después de que las autoridades anunciaran el requisito a principios de abril.

Recientemente, el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Baracoa, Yean Tomasén Frómeta, anunció en el telecentro municipal Primada Visión que la instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas constituía una "acción constructiva menor" que requería autorización previa del Estado, amparada en el Decreto-Ley 322/2014.

El trámite exigía fotocopia del título de propiedad, un posible dictamen técnico estructural y podía demorar hasta 15 días hábiles.

En Las Tunas, las oficinas municipales también informaron que se requería un Autorizo de construcción con un costo de 68 pesos cubanos y proyecto técnico de por medio.

La reacción popular fue inmediata y furiosa. "Es increíble que, en medio de la difícil situación energética, cuando los apagones son parte de la vida diaria, se nos exija legalizar los paneles que compramos con sacrificio", escribió Diannet Hernández en redes sociales.

"El que puede poner un panel en su casa lo hace por necesidad, no por lujo. ¿Ahora tengo que esperar 15 días para que un burócrata me diga dónde pongo lo mío?", sentenció Ángel Luis Gámez Asencio.

Orlando Vivo lo resumió con ironía: "Ahora la energía del sol será por la libreta".

Ante la presión ciudadana, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), la Oficina Nacional para el Control y el Uso Racional de la Energía (ONURE) y las empresas eléctricas se reunieron y rectificaron la medida en cuestión de días.

La nueva disposición establece que el permiso solo será obligatorio para viviendas ubicadas en centros históricos donde afecte el ornato público, o en edificios multifamiliares. Para el resto de los casos, la instalación queda a libre voluntad del ciudadano.

Además, se cancelaron los trámites de solicitudes que ya estaban en curso y se aclaró que no habrá multas para quienes ya tienen paneles instalados.

Las autoridades habían argumentado que la norma buscaba evitar accidentes. "Colocar un panel no es un mantenimiento; es una acción constructiva que modifica la estructura y la imagen de la ciudad", explicó Tania Vázquez Góngora, subdelegada provincial del INOTU en Las Tunas.

"Una cubierta que no soporta el peso, un panel mal anclado que vuele con un ciclón, una batería de litio que explota por mala instalación... La legalización le da al dueño un amparo jurídico y le evita pleitos con vecinos o multas por daños a terceros", argumentó.

El episodio pone en evidencia una contradicción flagrante en la política energética del régimen.

Desde febrero de 2026, el gobierno exoneró del arancel aduanero la importación de paneles solares, baterías e inversores, y ofrece hasta ocho años de exención fiscal a quienes inviertan en sistemas de energía renovable.

Sin embargo, al mismo tiempo imponía trabas burocráticas a su instalación en viviendas particulares.

Todo esto ocurre en el peor momento de la crisis energética cubana en décadas. En marzo se produjeron dos colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional: el 16 de marzo, el país estuvo 29 horas y 29 minutos sin luz; el 22 de marzo, una falla en la Central Termoeléctrica Nuevitas dejó a más del 90% de La Habana a oscuras.

El pasado lunes, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir por avería, con déficits de generación de hasta 1,871 megavatios.

En ese contexto, los paneles solares se han convertido en una herramienta de supervivencia para miles de familias, aunque acceder a ellos es difícil: un módulo fotovoltaico de 800 vatios promovido por la Unión Eléctrica cuesta más de 75,000 pesos cubanos, equivalente a más de 20 salarios mensuales de un trabajador estatal promedio.