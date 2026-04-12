Conservas para quien tenga dólares: empresa estatal en Holguín destina alimentos a tiendas de TRD Caribe

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La Empresa de Conservas de Vegetales Turquino, en la ciudad de Holguín, destinará tomate frito y pasta de guayaba a tiendas en dólares gestionadas por TRD Caribe, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta crecientes dificultades para acceder a alimentos básicos.
El diario oficial Granma publicó la noticia el viernes como un logro productivo, sin mencionar la paradoja que representa que en medio de la peor crisis alimentaria en décadas, la producción de conservas se destine a circuitos comerciales inaccesibles para la mayoría de los cubanos.
Yolaine González Verdecia, directora Técnica, Desarrollo y de Calidad de la empresa, confirmó el acuerdo y detalló que los productos se envasarán en bolsas doypack, flexibles y resistentes, diseñadas para mantener frescos los alimentos.
Según la propia empresa, los contratos con las tiendas cubanas que ofertan productos alimenticios en dólares forman parte de la estrategia comercial de Turquino.
La empresa también prevé ofertar próximamente comino molido y en grano, así como mayonesa, en envases similares o aptos para garantizar la inocuidad del contenido.
El argumento oficial para justificar estas decisiones ha sido recurrente. En agosto de 2025, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, defendió la venta de productos en dólares como una vía para sostener la producción de alimentos, al asegurar que “trae beneficios a la población”.
El contexto en que se produce este acuerdo es devastador. Según encuestas recientes, el 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que la del Período Especial, mientras la producción arrocera en Ciego de Ávila se desplomó un 59,1%, ilustrando el colapso generalizado del agro cubano.
"Las divisas generadas por las ventas a TRD Caribe serán empleadas en interés de la reanimación de la empresa", justificó la dirección de Turquino, en una declaración que refleja la prioridad del Estado cubano, la de sostener el aparato productivo con ingresos en moneda dura, mientras la mayoría de la población no puede acceder a los productos que ese mismo aparato genera.
En marzo, la emisora CMKX Radio Bayamo destacó el trabajo de la Fábrica de Conservas de Yara, en la provincia de Granma, dedicada al procesamiento de grandes volúmenes de tomate, pero que en los últimos años ha alcanzado muy elevados precios.
Sin embargo, uno de los mensajes más repetidos ironizó sobre el posible destino comercial del producto. “Ahora lo envasamos y para las tiendas por USD”, escribió el usuario Sabiel Batista, aludiendo a la práctica de vender alimentos en establecimientos que operan en divisas, a precios astronómicos para los trabajadores comunes de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la producción de conservas en Cuba en medio de la crisis alimentaria
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la producción de conservas en Cuba se destina a tiendas en dólares?
La producción de conservas de la Empresa de Conservas de Vegetales Turquino se destina a tiendas en dólares como parte de una estrategia comercial para generar ingresos en divisas. El gobierno cubano justifica esta decisión asegurando que es una vía para sostener la producción de alimentos, aunque esto deja a la mayoría de la población sin acceso a estos productos debido a la falta de dólares.
¿Cuál es el impacto de la crisis alimentaria en la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a que el 80% de los cubanos considere que la situación actual es peor que la del Período Especial. La producción nacional de alimentos es insuficiente y depende en gran medida de las importaciones. La falta de acceso a alimentos básicos y el aumento de precios agravan la situación, obligando a la población a reorganizar su vida diaria para poder "resolver" sus necesidades básicas.
¿Cómo afecta la estrategia gubernamental de venta en dólares a la economía cubana?
La estrategia de vender productos en dólares genera divisas para el Estado, pero a costa de limitar el acceso de la población a estos productos. Esta práctica ha sido criticada por agravar la desigualdad económica, ya que la mayoría de los cubanos no recibe salarios en divisas y los precios en estas tiendas son inalcanzables para ellos. Además, esto perpetúa la dependencia de importaciones para satisfacer las necesidades básicas.
¿Qué productos ofrecerá la Empresa de Conservas de Vegetales Turquino en las tiendas en dólares?
La Empresa de Conservas de Vegetales Turquino planea ofertar conservas como tomate frito y pasta de guayaba, además de productos como comino molido y en grano, así como mayonesa. Estos estarán envasados en bolsas doypack, que son flexibles y resistentes, para preservar la frescura de los alimentos.
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