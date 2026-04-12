Conservas para quien tenga dólares: empresa estatal en Holguín destina alimentos a tiendas de TRD Caribe

Los alimentos se venderán en una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos

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La Empresa de Conservas de Vegetales Turquino, en la ciudad de Holguín, destinará tomate frito y pasta de guayaba a tiendas en dólares gestionadas por TRD Caribe, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta crecientes dificultades para acceder a alimentos básicos.

El diario oficial Granma publicó la noticia el viernes como un logro productivo, sin mencionar la paradoja que representa que en medio de la peor crisis alimentaria en décadas, la producción de conservas se destine a circuitos comerciales inaccesibles para la mayoría de los cubanos.

Yolaine González Verdecia, directora Técnica, Desarrollo y de Calidad de la empresa, confirmó el acuerdo y detalló que los productos se envasarán en bolsas doypack, flexibles y resistentes, diseñadas para mantener frescos los alimentos.

Según la propia empresa, los contratos con las tiendas cubanas que ofertan productos alimenticios en dólares forman parte de la estrategia comercial de Turquino.

La empresa también prevé ofertar próximamente comino molido y en grano, así como mayonesa, en envases similares o aptos para garantizar la inocuidad del contenido.

El argumento oficial para justificar estas decisiones ha sido recurrente. En agosto de 2025, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, defendió la venta de productos en dólares como una vía para sostener la producción de alimentos, al asegurar que “trae beneficios a la población”.

El contexto en que se produce este acuerdo es devastador. Según encuestas recientes, el 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que la del Período Especial, mientras la producción arrocera en Ciego de Ávila se desplomó un 59,1%, ilustrando el colapso generalizado del agro cubano.

"Las divisas generadas por las ventas a TRD Caribe serán empleadas en interés de la reanimación de la empresa", justificó la dirección de Turquino, en una declaración que refleja la prioridad del Estado cubano, la de sostener el aparato productivo con ingresos en moneda dura, mientras la mayoría de la población no puede acceder a los productos que ese mismo aparato genera.

En marzo, la emisora CMKX Radio Bayamo destacó el trabajo de la Fábrica de Conservas de Yara, en la provincia de Granma, dedicada al procesamiento de grandes volúmenes de tomate, pero que en los últimos años ha alcanzado muy elevados precios.

Sin embargo, uno de los mensajes más repetidos ironizó sobre el posible destino comercial del producto. “Ahora lo envasamos y para las tiendas por USD”, escribió el usuario Sabiel Batista, aludiendo a la práctica de vender alimentos en establecimientos que operan en divisas, a precios astronómicos para los trabajadores comunes de la isla.