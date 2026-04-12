Detalles del incendio en el hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Una explosión e incendio sacudieron este sábado la sala de terapia intermedia de Neurología del Hospital Provincial Saturnino Lora Torres, el centro de salud más importante de Santiago de Cuba, y obligó a evacuar a 12 pacientes en medio de un hermetismo institucional que no pudo contener la información.

Según testimonios recogidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el incidente comenzó en el cuarto técnico donde se ubica el sistema de climatización de la sala.

Primero se percibió un intenso olor similar al amoníaco, seguido de un chispeo eléctrico. Al intentar controlar la situación, personal del hospital habría empleado un extintor de líquido en lugar de uno de espuma, lo que generó un cortocircuito y provocó una explosión que arrancó la puerta del local y dañó la cristalería del área.

Una enfermera del hospital confirmó que el origen del fuego fue el compresor de un aire acondicionado: "Fue el compresor de un aire acondicionado el que se incendió, pero no hubo consecuencias graves. Los pacientes fueron evacuados de inmediato".

La sala afectada albergaba pacientes de terapia intermedia y también de terapia intensiva, esta última con filtraciones provenientes del piso superior.

De los 12 pacientes evacuados, cuatro fueron trasladados a otros centros mediante ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) y patrullas motorizadas, mientras ocho fueron reubicados en otras salas críticas del propio hospital. Varios de ellos fueron derivados de urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas.

Lo que siguió al incidente fue caos y silencio forzado. Al momento de la redacción de su nota, Mayeta Labrada subrayó que fuentes anónimas le reportaron que "no dejan salir a pacientes ni familiares de otros cubículos".

Acudieron al lugar del siniestro varias unidades de bomberos, así como altas autoridades del Partido Comunista y de Salud Pública en la provincia.

El periodista aclaró que su información está basada exclusivamente en testimonios de fuentes y familiares que están dentro del hospital, ya que no hay aún confirmación oficial por parte de las autoridades.