Devastador incendio en Güira de Melena deja a familia cubana sin hogar tras perderlo todo

Vídeos relacionados:

Una familia cubana lo perdió todo en cuestión de minutos. El fuego no solo arrasó con su vivienda en Güira de Melena, sino también con cada pertenencia que habían logrado reunir durante años.

El incendio, ocurrido el pasado 1 de abril, dejó a esta familia —integrada por dos adultos y dos menores de edad— completamente desamparada. Según relatan vecinos en redes sociales, las llamas consumieron la casa por completo, sin dar tiempo a rescatar nada. Entre los afectados hay dos niños, uno de 14 años y otro de apenas 12, que ahora enfrentan la incertidumbre de no tener un lugar al que llamar hogar.

Captura de Facebook/Maidelin Jiménez Campos.

A pesar de la magnitud del siniestro, todos sobrevivieron. Esa es, quizás, la única noticia que alivia en medio de la tragedia. Pero lo que quedó atrás es desolador: estructuras calcinadas, techos derrumbados y escombros donde antes había una vida.

Imágenes compartidas en Facebook muestran a la familia de pie entre los restos de su casa, rodeados de cenizas y objetos irreconocibles. El dolor se hace evidente en sus rostros. En medio de la devastación, sostienen lo poco que lograron salvar.

Captura de Facebook/Güira de Melena

Güira de Melena, municipio de unos 40,000 habitantes al sureste de Artemisa, ya había sufrido en agosto de 2025 una explosión en su subestación eléctrica que dejó sin luz a más de 4,600 clientes en casi todo el territorio.

Los incendios en viviendas cubanas se han multiplicado en los últimos meses en un contexto de crisis energética severa: los apagones de hasta veinte horas diarias obligan a las familias a cocinar con leña y carbón en condiciones inseguras, y a usar plantas eléctricas domésticas improvisadas, lo que dispara el riesgo de siniestros residenciales.

Este mismo lunes, otro incendio en Santiago de Cuba dejó a cinco niños sin hogar en la calle Gallo 110, una muestra de la frecuencia con que estas tragedias golpean a las familias cubanas más vulnerables en un país donde reconstruir una vivienda enfrenta obstáculos casi insalvables por la escasez de materiales.

Quienes deseen contribuir con Diarlis Romero y sus hijos pueden comunicarse al número 63959090 para coordinar cualquier tipo de donación, por pequeña que sea.