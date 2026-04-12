Prensa oficialista confirma apagón y evacuación en hospital más importante de Santiago de Cuba

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La Dirección del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente "Saturnino Lora Torres" de Santiago de Cuba confirmó este domingo un apagón en su Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios que obligó a evacuar a los 12 pacientes hospitalizados en esa área.

Según el comunicado oficial publicado por el periódico Sierra Maestra y CMKC Radio Revolución, el incidente fue causado por "una sobrecarga de voltaje en las líneas eléctricas que alimentan la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios", lo que provocó el calentamiento de la línea principal y el disparo de los interruptores, apagando temporalmente la sala.

Cuatro de los 12 pacientes fueron trasladados fuera del centro con apoyo de ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas y patrulla motorizada, mientras que los ocho restantes fueron reubicados en otras salas de Atención al Grave dentro del propio hospital.

Al lugar acudieron el Gobernador Manuel Falcón Hernández, la Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba Beatriz Johnson Urrutia, la Secretaria General del Sindicato de la Salud Sirelis Pérez Ferrer y el Director General de Salud, el doctor Miguel Ángel Díaz Núñez.

El comunicado oficial subrayó que "gracias a la rápida actuación de los profesionales de la salud y de las autoridades, no se lamentaron pérdidas de vidas humanas", y precisó que el Cuerpo de Bomberos de la Provincia y la Brigada de Mantenimiento del hospital continuaban dando seguimiento al evento.

El incidente fue reportado inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien habló de un incendio en el lugar.

"Según testimonios recibidos en nuestra página, todo habría comenzado en el cuarto técnico donde se ubica el sistema de climatización de la sala. Primero se percibió un intenso olor similar al amoníaco, seguido de un chispeo eléctrico. Al intentar controlar la situación, se habría empleado un extintor de líquido en lugar de uno de espuma, lo que generó un cortocircuito y provocó una explosión que arrancó la puerta del local y dañó la cristalería del área, según nos revelan nuestras fuentes", dijo Mayeta.

El Saturnino Lora acumula un largo historial de denuncias: en enero de 2025 se documentaron chinches y cucarachas en camas de pacientes, en marzo de 2025 las autoridades prohibieron tomar fotografías para ocultar las quejas, y en noviembre de 2025 se denunció el estado deplorable de sus baños, con filtraciones, tuberías rotas y moho.

El propio Gobernador Falcón Hernández había declarado en febrero de 2026 que no se cerraría ningún hospital de la provincia pese a la crisis energética, aunque reconoció que los apagones obligan a posponer análisis y procedimientos no urgentes.

El contexto nacional agrava el cuadro: Cuba registra en 2026 déficits de generación de hasta 1,850 MW diarios, el Sistema Eléctrico Nacional colapsó totalmente durante 29 horas el 16 de marzo, y la ONU reportó al 11 de abril al menos 96,000 cirugías pendientes en el país, incluidas 11,000 en niños.