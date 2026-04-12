Confirman dos nuevos feminicidios en Cuba: Ambas víctimas tenían 26 años

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Los observatorios feministas independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) confirmaron dos nuevos feminicidios, que elevan a 15 el total de crímenes de este tipo registrados en Cuba en lo que va de año.
Las víctimas son Yarisleidis Saavedra Hernández y Maylén Fernández Soriano, ambas de 26 años, asesinadas el mismo día, el lunes 7 de abril, en provincias distintas del país.
Yarisleidis fue asesinada por su propio padre en su hogar en Las Maravillas, San Juan y Martínez, Pinar del Río. El agresor se quitó la vida tras cometer el crimen. Los observatorios clasificaron el caso como "feminicidio familiar con rasgos claros de violencia machista".
La organización expresó sus condolencias a la niña que Yarisleidis deja atrás, "y a toda la familia que sufre la pérdida de dos personas y queda atravesada por la violencia".
Alas Tensas advirtió en Facebook que este tipo de crimen perpetrado por un padre contra su hija representa una tipología "poco común" y lo asoció al deterioro social provocado por la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, "que no tiene fin".
El segundo caso ocurrió en el poblado de San Juan, municipio Jesús Menéndez, Las Tunas. Maylén Fernández Soriano fue asesinada por su pareja en presencia del hijo pequeño que ambos tenían en común.
"Aún con vida y ante la extrema precariedad, Maylén fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar", precisa la nota.
Estas cifras se suman a los 13 feminicidios ya documentados durante el primer trimestre, distribuidos en seis casos en enero, uno en febrero y seis en marzo.
En 2025 se registraron 48 feminicidios en Cuba, con el 83,3 % perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos feminicidios se han registrado en Cuba en 2026?
Hasta abril de 2026 se han confirmado 15 feminicidios en Cuba. Estos registros han sido documentados por organizaciones independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba debido a la falta de estadísticas oficiales proporcionadas por el gobierno cubano.
¿Cuál es la situación legal respecto a la violencia de género en Cuba?
En Cuba, no existe una ley integral de violencia de género y el feminicidio no está tipificado como delito independiente. Aunque el Código Penal hace referencia a la violencia machista, no hay protocolos de protección efectivos ni refugios para mujeres en riesgo, lo que deja expuestas a muchas víctimas potenciales.
¿Qué factores contribuyen al aumento de feminicidios en Cuba?
El aumento de feminicidios en Cuba se asocia a una crisis humanitaria que agrava el deterioro social, junto con la ausencia de medidas estatales efectivas para prevenir y atender la violencia de género. Las organizaciones denuncian que el gobierno cubano no publica estadísticas completas, lo que limita el reconocimiento y la respuesta a este fenómeno.
¿Qué papel juegan las organizaciones independientes en la lucha contra la violencia de género en Cuba?
Organizaciones como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba asumen roles que deberían corresponder al Estado, como documentar feminicidios, acompañar a las familias y visibilizar la violencia machista. Estas plataformas también presionan para que se implementen leyes protectoras y protocolos de atención a las víctimas.
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