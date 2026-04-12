Confirman dos nuevos feminicidios en Cuba: Ambas víctimas tenían 26 años

Vídeos relacionados:

Los observatorios feministas independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) confirmaron dos nuevos feminicidios, que elevan a 15 el total de crímenes de este tipo registrados en Cuba en lo que va de año.

Las víctimas son Yarisleidis Saavedra Hernández y Maylén Fernández Soriano, ambas de 26 años, asesinadas el mismo día, el lunes 7 de abril, en provincias distintas del país.

Yarisleidis fue asesinada por su propio padre en su hogar en Las Maravillas, San Juan y Martínez, Pinar del Río. El agresor se quitó la vida tras cometer el crimen. Los observatorios clasificaron el caso como "feminicidio familiar con rasgos claros de violencia machista".

La organización expresó sus condolencias a la niña que Yarisleidis deja atrás, "y a toda la familia que sufre la pérdida de dos personas y queda atravesada por la violencia".

Alas Tensas advirtió en Facebook que este tipo de crimen perpetrado por un padre contra su hija representa una tipología "poco común" y lo asoció al deterioro social provocado por la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, "que no tiene fin".

El segundo caso ocurrió en el poblado de San Juan, municipio Jesús Menéndez, Las Tunas. Maylén Fernández Soriano fue asesinada por su pareja en presencia del hijo pequeño que ambos tenían en común.

"Aún con vida y ante la extrema precariedad, Maylén fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar", precisa la nota.

Captura de Facebook / Alas Tensas

Estas cifras se suman a los 13 feminicidios ya documentados durante el primer trimestre, distribuidos en seis casos en enero, uno en febrero y seis en marzo.

En 2025 se registraron 48 feminicidios en Cuba, con el 83,3 % perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.