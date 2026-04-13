Presidente Trump sorprende a repartidora de DoorDash con propina de $100 en la Casa Blanca

Ilustración mejorada del momento en que Trump ofrece un billete de $100 a una repartidora de DoorDash en la Casa Blanca (imagen no real).

El presidente Donald Trump sorprendió este lunes a una repartidora de DoorDash frente a la Oficina Oval de la Casa Blanca al entregarle una propina de $100 en efectivo tras recibir un pedido de McDonald's, en un momento que quedó captado en video.

La repartidora es Sharon Simmons, conocida en redes sociales como la "DoorDash Grandma", una abuela de Arkansas con más de 14,000 entregas completadas desde que comenzó a trabajar con la plataforma en 2022.

El instante fue grabado por el periodista Nick Sortor y publicado en la red social X. En la grabación se escucha a alguien preguntar a Simmons si la Casa Blanca es buena para las propinas, a lo que ella duda antes de responder. Trump interviene con un "¡Espera!" y saca el billete de $100, tras lo cual la repartidora exclama: "¡Sí, mucho!"

El encuentro no fue casual. La Casa Blanca lo organizó deliberadamente para celebrar el primer aniversario de la política "Sin Impuesto a las Propinas", incluida en la llamada "Gran y Hermosa Ley" firmada por Trump en julio de 2025.

Trump se enteró de que Simmons había recibido $11,000 adicionales gracias a esa medida fiscal, lo que motivó la invitación a la Casa Blanca.

Al entregar las bolsas, Simmons le dijo al presidente: "Tengo un pedido de DoorDash para usted, señor Presidente. ¿No parece escenificado, verdad?"

Simmons es abuela de diez nietos y su esposo se encuentra en tratamiento por cáncer, circunstancias que Trump destacó durante el acto al hablar del impacto de la ley en familias trabajadoras.

La medida permite a trabajadores que reciben propinas deducir hasta $25,000 de su ingreso gravable federal, siempre que ganen menos de $160,000 anuales. La deducción aplica para el período 2025-2028 y no exime impuestos de nómina ni estatales.

La "Gran y Hermosa Ley" fue aprobada por la Cámara de Representantes el 5 de junio de 2025 con un ajustado margen de 215-214 votos, y por el Senado el 1 de julio de ese mismo año.

Al 13 de abril de 2026, más de 3.5 millones de declarantes ya habían reclamado la deducción, con un ahorro promedio de $1,300 por persona.

DoorDash estima que desde la aprobación de la ley, sus repartidores han ahorrado colectivamente "cientos de millones de dólares".

La idea de eliminar impuestos a las propinas fue una promesa central de la campaña electoral de Trump, anunciada el 15 de agosto de 2024, y se convirtió en uno de los ejes de su plataforma económica dirigida a trabajadores de la economía de servicios.

En agosto de 2025, Simmons testificó ante el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso, donde declaró: "La política de no impuesto a las propinas me permitirá literalmente ver a mi familia con más frecuencia".