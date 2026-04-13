Trump califica a Cuba como “un sistema muy opresivo” y lanza advertencia

Donald Trump volvió a poner a Cuba en el centro de su discurso político al calificar al país como “muy opresivo” y “terriblemente mal gestionado durante muchos años”, en declaraciones que reavivan el debate sobre la situación interna de la isla y su impacto en millones de cubanos.

Durante un intercambio con la prensa, el mandatario fue interrogado sobre su postura respecto al envío de combustible a Cuba, un tema que había generado expectativas tras señales previas de posible flexibilidad. Su respuesta, sin embargo, marcó un giro más duro.

“Cuba es otra historia. Ha sido un país terriblemente mal gestionado durante mucho tiempo. Tiene un mal sistema. Ha sido muy opresivo, como saben”, afirmó.

Trump no se limitó a una valoración política. También apeló a las experiencias de la comunidad cubana en Estados Unidos, un grupo clave en su base de apoyo. Según dijo, muchos de estos ciudadanos han sufrido directamente las consecuencias del sistema cubano.

“Tenemos muchos grandes cubanoamericanos, casi todos votaron por mí. Y fueron tratados muy mal. En muchos casos, familiares han sido asesinados. Han sido golpeados, asaltados… cosas terribles han pasado en Cuba”, aseguró, en un mensaje cargado de referencias al dolor y la memoria del exilio.

El presidente describió además a la isla como “una nación fallida”, insistiendo en que ha sido “horriblemente dirigida durante muchos años por Castro”, en alusión al legado político que aún marca la estructura de poder en el país.

Las palabras de hoy contrastan con las que pronunció el 30 de marzo desde el Air Force One, cuando afirmó que si un país quería enviar petróleo a Cuba, no tenía ningún problema con eso, lo que permitió implícitamente la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin con 730,000 barriles de crudo al puerto de Matanzas al día siguiente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró en ese momento que no hubo cambio formal en la política de sanciones y que Washington se reserva el derecho de confiscar buques que las violen.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba y firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró emergencia nacional y amenazó con aranceles a países que suministraran petróleo a la isla.

La presión ha agravado una crisis energética sin precedentes: Cuba enfrenta apagones que afectan hasta el 55% del territorio nacional, con déficits de generación de hasta 1,945 megavatios y cortes de entre 18 y 25 horas diarias. El apagón total más largo registrado en 2026 duró 29 horas y 29 minutos, el 16 de marzo.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart afirmó el pasado martes que Trump no hará concesiones al régimen cubano y predijo su colapso bajo la actual administración, una postura que coincide con la línea que el propio Trump marcó el 5 de enero, cuando aseguró que Cuba está lista para caer y que parece que se está derrumbando sola.